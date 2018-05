7월의 박정현, 단독콘서트 ‘WONDER LIVE’ TV특종 입력 2018.05.17 (13:50)

대한민국 대표 ‘디바’ 가수 박정현이 7월 단독 콘서트로 음악 팬들을 찾아온다.



박정현은 오는 7월 13~15일, 서울 강남구 LG아트센터에서 2018년 단독콘서트 2018 WONDER LIVE를 개최하고 관객들과 만난다.



음악 팬들에게 단연 ‘믿고 보는 공연’으로 손꼽히고 있는 박정현의 단독 콘서트는 그 동안 박정현 특유의 독보적 브랜드 가치와 실력을 입증하는 다채로운 무대로 관객들의 뜨거운 반향을 이끌어왔다. 특히 이번 ‘2018 WONDER LIVE’는 2017년 12월 연말콘서트 LET IT SNOW 이후 약 7개월만에 열리는 공연인 만큼 한층 진한 울림으로 관객들의 마음을 사로잡을 예정이다.



박정현의 2018 WONDER LIVE 단독콘서트는 20년을 아우르는 박정현의 다양한 히트곡과 함께 이번 공연에서만 만나볼 수 있는 화려한 스페셜 스테이지를 선사할 예정이다.



박정현은 1998년 데뷔 이후 빼어난 가창력과 맑은 음색을 바탕으로 국내 음악계를 대표하는 싱어송라이터이자 디바로 자리매김해왔다. ‘편지할게요’, ‘꿈에’, ‘You Mean Everything To Me’, ‘나의 하루’, ‘달아요’ 등 수많은 대표곡을 남긴 것은 물론 MBC <나는 가수다>, KBS <불후의 명곡> 등 유력 음악 프로그램에 출연하며 시청자들로부터 폭발적인 인기 역시 누리고 있다.



한편 박정현은 18일 방송되는 JTBC <비긴어게인2>에 출연, 해외 낯선 도시에서 펼쳐지는 버스킹 공연을 통해 대한민국 명품 보컬리스트다운 음악성을 또 한 번 입증할 예정이다.

