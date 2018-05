[연예수첩] 트와이스, 日 오리콘 데일리 차트 4곡 연속 1위 아침뉴스타임 입력 2018.05.18 (08:27) 수정 2018.05.18 (08:47)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

걸 그룹 트와이스가 기록 행진을 이어가고 있습니다!



일본에서 발표한 트와이스의 세 번째 싱글 ‘웨이크 미 업’이 오리콘 차트 정상을 차지한 건데요.



[트와이스 : "Up! Up! Baby don’t give up!"]



지난해 6월 발표한 일본 데뷔 베스트앨범을 시작으로 ‘원 모어 타임’, ’캔디팝‘ 그리고 이번 싱글까지 4곡 연속 1위를 차지한 트와이스!



뿐만 아니라, 지난달 9일 유튜브를 통해 공개한 곡 '왓 이즈 러브?' 뮤직비디오가 조회 수 1억 뷰를 돌파!



데뷔곡부터 8 연속 1억 뷰 뮤직비디오를 보유한 걸 그룹으로 K팝 사상 최초의 기록을 세웠는데요.



‘아시아 원 톱 걸 그룹’으로 자리매김한 트와이스의 기록 행진, 앞으로도 계속 이어지기를 응원하겠습니다.

[연예수첩] 트와이스, 日 오리콘 데일리 차트 4곡 연속 1위

입력 2018.05.18 (08:27) 수정 2018.05.18 (08:47) 아침뉴스타임

걸 그룹 트와이스가 기록 행진을 이어가고 있습니다!



일본에서 발표한 트와이스의 세 번째 싱글 ‘웨이크 미 업’이 오리콘 차트 정상을 차지한 건데요.



[트와이스 : "Up! Up! Baby don’t give up!"]



지난해 6월 발표한 일본 데뷔 베스트앨범을 시작으로 ‘원 모어 타임’, ’캔디팝‘ 그리고 이번 싱글까지 4곡 연속 1위를 차지한 트와이스!



뿐만 아니라, 지난달 9일 유튜브를 통해 공개한 곡 '왓 이즈 러브?' 뮤직비디오가 조회 수 1억 뷰를 돌파!



데뷔곡부터 8 연속 1억 뷰 뮤직비디오를 보유한 걸 그룹으로 K팝 사상 최초의 기록을 세웠는데요.



‘아시아 원 톱 걸 그룹’으로 자리매김한 트와이스의 기록 행진, 앞으로도 계속 이어지기를 응원하겠습니다.

아침뉴스타임 전체보기 기자 정보