[스폿 @ 뮤직뱅크 라이브] 유니티의 데뷔 신고식! 페이스북 Live 입력 2018.05.21 (13:40)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

Check out a live stream of your favorite K-Pop star spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. On May 18th, UNI.T had a debut stage at . The group consists of nine girls from KBS idol rebooting program . Plus, do not miss the interview with all the members of The Boyz, Lovelyz, Dreamcatcher, Cross Gene, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 입니다. 지난 18일유니티가 데뷔 신고식을 치렀습니다. 아이돌 리부팅 프로젝트 KBS <더 유닛>의 최종 여성 멤버 9명인데요. 이들의 첫 출근길은 어떤 모습이었을까요? 더보이즈, 러블리즈, 드림캐쳐, 크로스진 등의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





[스폿 @ 뮤직뱅크 라이브] 유니티의 데뷔 신고식!

입력 2018.05.21 (13:40) 페이스북 Live

Check out a live stream of your favorite K-Pop star spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. On May 18th, UNI.T had a debut stage at . The group consists of nine girls from KBS idol rebooting program . Plus, do not miss the interview with all the members of The Boyz, Lovelyz, Dreamcatcher, Cross Gene, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 입니다. 지난 18일유니티가 데뷔 신고식을 치렀습니다. 아이돌 리부팅 프로젝트 KBS <더 유닛>의 최종 여성 멤버 9명인데요. 이들의 첫 출근길은 어떤 모습이었을까요? 더보이즈, 러블리즈, 드림캐쳐, 크로스진 등의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





기자 정보