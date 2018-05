[연예수첩] 방탄소년단, ‘빌드 탑 소셜 아티스트’ 2년 연속 수상 아침뉴스타임 입력 2018.05.22 (08:22) 수정 2018.05.22 (08:31)

그룹 방탄소년단이 한국 가요계의 역사를 새롭게 썼습니다!



한국 시각으로 어제 오전, 미국 라스베이거스에서 '2018 빌보드 뮤직 어워드'가 열렸는데요.



[시상자 : "빌보드 톱 소셜 아티스트 상의 주인공은 바로, 방탄소년단!"]



한국 가수 최초로 2년 연속 '톱 소셜 아티스트' 상을 수상한 방탄소년단!



이름이 호명되자마자 관객들은 물론, 세계적인 팝 스타들 모두 크게 환호하며 축하를 보냈습니다!



이후 방탄소년단은 신곡 '페이크 러브' 무대를 최초 공개했는데요.



[방탄소년단 : "I'm so sick of this Fake Love Fake Love Fake Love~ ♬"]



화려한 퍼포먼스와 무대매너로 시상식 분위기를 뜨겁게 달궜습니다.



미국 최고의 대중음악 시상식에서 2년 연속 수상이라는 쾌거를 이루고, 아시아 최초로 컴백 무대까지 선보인 방탄소년단!



소감이 어떨지~ 안 들어볼 수 없겠죠?



[지민 : "진짜 너무 재밌었고, 작년에 왔을 때 진짜 아쉬웠던 게 여기서 무대를 너무 하고 싶었는데, 근데 오늘 할 수 있어서 너무 영광이었고."]



[제이홉 : "짜릿하더라, 진짜."]



[지민 : "진짜 (무대)하면서 느꼈지만, 정말 아무 때나 오는 기회가 아니고 너무 영광이었고 너무 즐거웠던 것 같습니다. 많이 배워가요."]



[RM : "다 여러분 덕분입니다."]



자신들만의 음악으로 전 세계 팬들을 사로잡으며 최초의 기록들을 갱신하고 있는 방탄소년단!



앞으로의 활약도 기대하겠습니다!

