“노래를 사랑한 일곱 소년”…방탄소년단 데뷔 시절 공개

빌보드 시상식에서 ‘페이크 러브’ 무대를 선보이고 있는 방탄소년단 [출처 : Mnet 중계 화면 캡처] 빌보드 시상식에서 ‘페이크 러브’ 무대를 선보이고 있는 방탄소년단 [출처 : Mnet 중계 화면 캡처]

[출처 : KBS 2TV 화면 캡처 ] [출처 : KBS 2TV 화면 캡처 ]

미국 '빌보드 뮤직 어워드'에서 2년 연속 수상의 영예를 안은 그룹 방탄소년단이 국내 활동에 돌입한다.K-POP의 역사를 새로 쓰고 있는 방탄소년단이 오늘(23일) 인천국제공항을 통해 입국했다.방탄소년단은 내일(24일) 오전 서울 소공동 롯데호텔에서 기자회견을 열어 정규 3집 '러브 유어셀프 전 - 티어(LOVE YOURSELF 轉 - Tear)' 앨범을 소개하고 빌보드에 참여한 소감을 밝힌 뒤, 본격적인 국내 활동을 이어갈 예정이다.이번 앨범의 타이틀 곡 '페이크 러브(Fake Love)' 무대는 25일 KBS 2TV '뮤직뱅크'를 통해서도 볼 수 있다.방탄소년단의 이번 신곡 무대는 20일(미국 현지시각) 빌보드 시상식에서 처음 공개됐다.방탄소년단은 세계적인 아티스트들 앞에서 특유의 에너지 넘치는 강렬한 칼군무와 라이브를 선보였고, 무대를 본 이들은 떼창으로 화답했다.이날 시상식에서 컴백 무대를 성공적으로 마친 방탄소년단은 소속사를 통해 "2013년 처음 팀을 이루었을 때 우리는 평범한 7명의 아이였다. 꿈이 있었지만 지금 여기서 있게 될 거라고는 정말 상상도 하지 못했다"고 감격을 드러냈다.'월드 클래스' 방탄소년단에게도 그저 노래를 사랑하고, 정상으로 올라가는 것을 꿈꾸던 평범한 시절이 있었다.KBS는 방탄소년단의 '뮤직뱅크' 컴백 무대를 앞두고 방탄소년단의 데뷔 시절 영상을 준비했다.2014년 KBS 2TV '글로벌 리퀘스트 쇼 어송포유 시즌3'에 출연한 방탄소년단은 앳된 얼굴로 자작곡 '미스 라이트(Miss Right)', '렛미노(Let me know)'를 열창했다.4년 전 방탄소년단의 풋풋했던 데뷔 시절 모습은 내일(24일) KBS my K 를 통해 단독 공개할 예정이다. 또 방탄소년단의 뮤직뱅크 컴백 무대가 예정돼있는 모레(25일)는 '직캠'으로 촬영한 방탄소년단의 대기실 모습을 볼 수 있다.K스타 강이향 kbs.2fragrance@kbs.co.kr