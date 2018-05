“시진핑은 최고 포커 플레이어”…트럼프, 네이밍 정치 재가동

2차 북중 정상회담(5월 7일) 중국 다롄 2차 북중 정상회담(5월 7일) 중국 다롄

2차 북중 정상회담 관련 기사 [중국 인민일보] 2차 북중 정상회담 관련 기사 [중국 인민일보]

니키 헤일리 유엔 주재 미국 대사 니키 헤일리 유엔 주재 미국 대사

(President Xi is a world-class poker player. And I'd probably, maybe, doing the same thing that he would do)도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 백악관에서 문재인 대통령과 한미정상회담을 시작하기에 앞서 기자들의 질문에 답하면서 나온 이야기이다.: "중국이 북한에게, 미국과 정상회담을 갖는 것에 대해 약간 부정적으로 이야기했다고 보나요?: "김정은 북한 국무위원장이 시 주석과 두 번째 만난 다음에 태도가 좀 변했다고 생각합니다. 그것에 대해 기분이 좋다고 말할 수는 없어요."북한이 최근 한국과 미국에 대해 강경한 태도로 돌변하자, 북미 정상회담에 난기류가 형성된 게 이달 초 중국 다롄에서 열린 2차 북·중 정상회담의 결과일 수 있다는 이른바 '시진핑 배후론'을 거듭 제기한 것이다.트럼프 대통령은 그동안 시진핑 중국 국가주석을 언급하며 항상 "나의 친구"라며 친근함을 표현해 왔다. 그런 시 주석에게 이번에 이례적으로 세계 최고 수준의 '포커 플레이어'라는 네이밍을 한 것이다. 그런 뒤 시 주석과 마찰을 고려했을까? 자신도 마찬가지라고 슬쩍 한 발 빼는 모습을 보였다.시 주석이 왜 '포커 플레이어'인지도 부연 설명했다. "어쩌면 거기(2차 북·중 정상회담)에서 아무 일이 일어나지 않았을 수도 있고, 일어났을 수도 있습니다. 다만 중요한 것은 시 주석과 김정은 위원장의 만남에 대해 아무도 몰랐다는 사실입니다"라며 북중간 은밀한 회담을 했고 시진핑 주석이 무엇인가를 숨기고 있다는 뉘앙스를 풍겼다. 포커판에서 자신의 패를 숨기기 위해 무표정한 표정으로 게임을 하는 '포커페이스'(Poker face)를 시 주석이 보여주고 있다는 것을 직설적으로 표현한 것으로 보인다. 물론 이런 '시진핑 배후설'에 대해 중국은 한반도 문제 해결을 위해 긍정적인 역할을 할 뿐이라고 즉각 반박했다. 루캉 중국 외교부 대변인은 23일 정례 브리핑에서 "중국이 발휘하는 역할은 긍정적인 역할 뿐"이라고 강조했다.한동안 뜸했던 트럼프 대통령의 이른바 네이밍(naming, 낙인찍기) 정치가 다시 시작된 것이다. 트럼프는 자신의 적(敵)이라고 판단되는 이들에게 모욕적인 수식어를 붙이는 네이밍 정치를 해왔다. 2016년 대선 당시 자신의 맞수였던 힐러리 클린턴 전 국무장관에게 'Crooked Hillary'(부정직한 힐러리)라고 부르며 공격했다. 차기 민주당 대선 후보로 거론되는 엘리자베스 워런 상원의원에게는 원주민 혼혈이라는 이유로 '포카혼타스'라고 부르며 비아냥거렸다.트럼프 대통령은 특히 '꼬마'를 뜻하는 'Little'이라는 단어를 자주 쓴다고 미국 CNN 방송이 보도하기도 했다. 지난 대선 때 경쟁자였던 마르코 루비오 상원의원에게는 손이 작다는 이유로 '리틀 마르코'라고 부르며 조롱했고 미 하원 정보위원회 민주당 간사인 아담 쉬프 하원의원에게도 '리틀'을 붙여 '꼬마 아담'이라는 별명을 붙였다. 트럼프 대통령에게 계속 공격당하던 아담 쉬프 의원은 "트럼프는 처음에 저를 행실이 지저분하다고 공격했지만, 지금은 꼬마라고 부르니 더 좋은 것 같네요."라고 허탈해 하기도 했다. 트럼프가 이번에 시진핑을 '포커 플레이어'라고 지칭한 것으로 미뤄 트럼프가 느끼는 서운함이 얼마나 컸는지를 짐작할 수 있는 것이다.트럼프 대통령의 네이밍은 국내를 넘어 국제 정치에서도 빈번하게 이어진다. 지난 1월에는 트럼프 대통령이 중앙아메리카와 아프리카 국가들을 '거지소굴'이라고 부르며 비하해 큰 논란이 됐다. 인종 차별 논란이 거세지자 트럼프 대통령은 '거지소굴'이라고 말한 적 없다고 부인했지만, 당시 존 필리 파나마 주재 미국 대사는 "트럼프 대통령을 위해 더는 봉사할 수 있다고 느끼지 않는다"면서 사임했다.또 새해 첫날에는 자신의 트위터에 파키스탄을 '테러리스트의 피난처'로 지칭하며 15년간 해왔던 원조를 중단하겠다고 압박했다. 파키스탄은 그동안 미국의 지원을 받아 아프가니스탄의 탈레반 세력 소탕에 협력해왔지만, 동시에 자국 내 무장단체를 은밀하게 지원하고 있다는 의혹도 사고 있어 이를 자극적으로 비꼰 것이다.북한이 지난해 핵 실험과 미사일 도발을 강행하자 김정은 위원장을 한동안 '로켓맨'이라고 부르며 북한을 자극했다. 김정은 위원장을 '로켓맨'으로 처음 표현한 것은 지난해 9월이었다. 자신의 트위터에 김정은을 '로켓맨'으로 지칭하는 글을 올린 것을 시작으로 이틀 뒤 유엔총회 연설에서 다시 한 번 김정은을 '로켓맨'으로 불러 논란이 됐다.어느 날 갑자기 트위터를 통해 혹은 기자회견이나 대중 연설 도중 터져 나오는 트럼프의 거친 네이밍, 미국 언론들은 트럼프의 이런 행동이 즉흥적이고 품위가 없다는 비난을 쏟아내 왔다. 그런데 최근 트럼프의 네이밍은 상당히 전략적이라는 증언이 나오고 있다.니키 헤일리 유엔 주재 미국 대사는 최근 시카고의 한 대학 연설에서 트럼프 대통령이 김정은을 '로켓맨'으로 부르게 된 사연을 소개했다. 당시 트럼프 대통령이 헤일리 대사에게 전화를 걸어 유엔총회 연설에서 김정은에게 '로켓맨'이라는 표현을 사용하는 것이 어떠냐고 의견을 물었다는 것이다. 헤일리는 "저는 트럼프 대통령에게 격식을 차리는 자리라고 말했죠. 그러자 그는 청중들이 기억하기 쉬울 거라고 했어요"라고 밝혔다. 그러니까 트럼프 대통령이 유엔총회 연설에서 '로켓맨'이라고 부른 것은 치밀한 계획하에 관계자의 자문까지 거친 것으로 확인된 것이다.유엔 총회에서 각국 정상들이 모인 자리에서 이런 표현을 쓴 것은 부적절했다는 논란이 일었지만, 발언 이후 다른 나라 정상들까지 '로켓맨'이라는 별명을 사용하면서 의도한 효과를 거둔 것은 분명하다.CNN방송은 적의 가장 큰 약점을 별명으로 만든 트럼프 대통령의 능력에 대해 주목했다.별명을 들을 때마다 그 사람의 약점을 떠올리고, 반대로 약점을 생각하다 보면 별명이 연상되는 기술이라는 것이다. 미 위스콘신대학 연구팀도 트럼프 대통령의 별명 짓기 기술에 대해 "적의 이름을 부를 때마다 접두사처럼 붙여 상대방의 추문과 골칫거리를 동시에 언급하게 하는 교활한 정치적 술책"이라고 평가했다. 뉴욕타임스 등 여러 외신은 트럼프의 별명 짓기 기술에 대해 수식어를 '브랜드화'하려는 고도의 전략으로 분석하기도 했다.미·중 무역전쟁의 위기 속에서도 트럼프는 시진핑에게 '좋은 친구'라는 수식어를 빼놓지 않았다. 그런데 세기의 담판으로 불리는 북미 정상회담을 앞두고 북한이 태도를 바꾸자 트럼프는 '좋은 친구' 시진핑에게 '포커 플레이어'라는 네이밍을 했다. 북한 비핵화 협상과 미·중 무역 마찰을 두고 세계적 수준의 '포커 플레이어'가 된 트럼프와 시진핑, 서로 '윈윈'하는 멋진 결과를 도출할 수 있을지 주목된다.