방탄소년단, “언젠가는 빌보드 1위!”

방탄소년단(BTS: 뷔, 슈가, 진, 정국, RM, 지민, 제이홉)이 화려하게 돌아왔다.방탄소년단은 지난 18일, 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’를 발매했다. 그 시각 방탄소년단은 미국에 있었다. 20일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘2018 빌보드 뮤직 어워드’에서 신곡을 발표했다. 방탄소년단은 이날 시상식에서 ‘톱 소셜 아티스트(Top Social Artist)’부문 상을 수상했다. 2년 연속 수상이라는 금자탑을 세운 것이다.BTS의 새 음반은 음원공개와 더불어 각 음원차트를 휩쓸었다. 앨범 전곡 줄 세우기는 1주일째 이어지고 있다. 해외에서의 인기도 하늘을 뚫을 기세이다.24일 오전, 서울 중구 소공동 롯데호텔서울 2층 크리스탈볼룸홀에서는 MC 김일중의 사회로 그룹 방탄소년단 정규 3집 ‘LOVE YOURSELF 轉 Tear’ 발매 기념 기자간담회가 진행됐다.미국에서 돌아온 BTS를 취재하기 위해 이른 아침부터 기자회견장을 취재진들로 붐볐다.방탄소년단의 LOVE YOURSELF 시리즈는 나 자신을 사랑하는 것이 진정한 사랑의 시작이라는 메시지를 담고 있다. 앞서 공개된 LOVE YOURSELF 起 ‘Wonder’ 영상과 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’ 앨범이 사랑의 설렘과 두근거림을 표현했다면, 轉 ‘Tear’ 앨범은 이별을 마주한 소년들의 아픔을 담았다.진은 “신곡 ‘FAKE LOVE’로 돌아왔다. 여러분에 대한 사랑은 ‘페이크’가 아니란 점 말씀드린다.”고 말했고, 지민은 “좋은 소식을 가지고 만나게 되어 기쁘다. 이번에도 좋은 곡 담으러 노력했다.”고 밝혔다.RM은 빌보드에서 2년 연속 수상한 것과 관련 “조금 생소한 ‘톱소셜 아티스트상’을 받았다는 것에 대해 어떤 의미인지 생각해 보았다. 많은 팬분이 ‘우리의 인생을 바뀌었다’거나 ‘오늘 하루가 힘들었는데 음악을 듣고 위로가 되었다’는 말을 하신다. 그런 의미가 이 상과 관련이 있는 것 같다. 감사하게 생각한다.”고 밝혔다.제이홉과 정국은 시상식장에서 세계적인 아티스트를 직접 만날 수 있었다는 것이 뿌듯하고 영광이었으며, 즐거운 경험이기도 했다고 밝혔다.RM은 이번 앨범과 관련 “방탄소년단을 듣는 분들에겐 많은 취향들이 있더라. 그들 취향에 얼마만큼 부합해야하는지, 또 동시에 우리의 아이덴티티를 얼마나 가져가야하는지에 대한 고민을 했다”며 “이번 앨범에서는 트랙의 유기성이 강화됐다고 생각한다. 1번부터 11번 트랙의 톱니바퀴들이 잘 작동하고 있는 것 같다.”고 밝혔다.방탄소년단이 이번 앨범으로 빌보드 차트 1위를 할 수 있을지도 기대된다. 슈가는 “1위 예측을 한다는 기사는 많이 봤다. 지금은 설렘 반 걱정 반이다. 물론 1위를 하면 좋겠지만 거기에 너무 연연하지 않았으면 한다”고 말했다.앞으로의 목표에 대해 RM은 "‘핫 100’은 마이크 드롭이 28위 정도 했기 때문에 10위권 정도 꼭 해보자 생각했다. 10위권 하고 그 다음에 1위를 꿈꾸자고 했다. 언젠가는 핫100에서 1등을 해보는 게 목표"라고 밝혔다.슈가는 "꿈은 클수록 좋다. 빌보드 200에서 1위, 핫 100에서 1위, 그래미에도 가고 싶다. 입 밖으로 나온 이상 그걸 위해 열심히 뛰겠다"고 덧붙였다.방탄소년단은 내일(25일) KBS 2TV 뮤직뱅크에 나와 화려한 무대를 선보일 예정이다.