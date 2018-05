“BTS Power” 100만장 돌파 TV특종 입력 2018.05.25 (13:50) 수정 2018.05.25 (14:18)

그룹 방탄소년단(BTS)의 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’가 첫 주 음반 판매량 100만장을 돌파하는 기염을 토했다.



25일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 지난 18일 발매한 방탄소년단의 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 음반 발매 시작 일주일(5월 18일~24일) 동안 총 100만 3524장의 판매를 기록했다.



이는 방탄소년단 앨범 사상 최다 첫 주 판매량으로 직전 앨범 LOVE YOURSELF 承 Her의 일주일 판매량인 75만 9263장보다 25만 장가량 증가한 수치다.



앞서 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 발매 전 국내 선주문 최종 집계 결과 150만 2552장이라는 사상 최대 주문량을 기록해 화제를 모았다.



발매 직후에는 전 세계 65개 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위를 기록했으며, 새 앨범 전곡이 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이(Spotify)의 ‘글로벌 톱 200’ 차트에 모두 진입하는 쾌거를 이뤘다.



한편, 방탄소년단은 25일(금) 오후 5시부터 방송되는 KBS 2TV 뮤직뱅크에 출연하여 ‘FAKE LOVE’, ‘Airplane pt.2’, ‘Anpanman’ 무대를 선보일 예정이다.





