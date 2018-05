[스폿 @ 뮤직뱅크 라이브] 러블리즈, 고양이로 변신! 페이스북 Live 입력 2018.05.25 (14:47)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

Check out a live stream of your favorite K-Pop star spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, Lovelyz had their last stage. Members introduced cute 'kitty cat' choreography. And members promised to come back soon! Plus, do not miss the interview with all the members of UNI.T, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 입니다. 오늘은 러블리즈의 마지막 무대였습니다. 수록곡 '미묘미묘해'의 깜찍한 고양이춤을 선보였는데요. 팬들에게 곧 돌아온다는 약속도 빼놓지 않았습니다. 이들의 마지막 출근길 모습은 어땠을까요? 유니티의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





[스폿 @ 뮤직뱅크 라이브] 러블리즈, 고양이로 변신!

입력 2018.05.25 (14:47) 페이스북 Live

Check out a live stream of your favorite K-Pop star spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, Lovelyz had their last stage. Members introduced cute 'kitty cat' choreography. And members promised to come back soon! Plus, do not miss the interview with all the members of UNI.T, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 입니다. 오늘은 러블리즈의 마지막 무대였습니다. 수록곡 '미묘미묘해'의 깜찍한 고양이춤을 선보였는데요. 팬들에게 곧 돌아온다는 약속도 빼놓지 않았습니다. 이들의 마지막 출근길 모습은 어땠을까요? 유니티의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





기자 정보