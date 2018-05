방탄소년단, ‘페이크 러브’ 9일 만에 유튜브 1억뷰 입력 2018.05.27 (09:44) 연합뉴스

그룹 방탄소년단의 정규 3집 타이틀곡 '페이크 러브'(FAKE LOVE) 뮤직비디오가 유튜브 1억 뷰를 돌파했다.



27일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 지난 18일 오후 6시 공개된 '페이크 러브' 뮤직비디오는 9일만인 이날 오전 2시 45분께 유튜브 조회수 1억 건을 넘겼다. 방탄소년단 뮤직비디오 사상 최단 시간 기록이다.



앞서 '페이크 러브' 뮤직비디오는 5분이 넘는 길이에도 8시간 4분 만에 1천만 뷰, 20시간 48분 만에 2천만 뷰를 넘으며 한국 가수 최단 시간 돌파 기록을 세웠다.



이로써 방탄소년단은 '쩔어'를 시작으로 '불타오르네'(FIRE), '피 땀 눈물', '상남자', '세이브 미'(Save ME), '낫 투데이'(Not Today), '봄날', 'DNA', '데인저'(Danger), '아이 니드 유'(I NEED U), '호르몬 전쟁', '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스에 이어 '페이크 러브'까지 총 13편 1억뷰 뮤직비디오를 보유하며 한국 가수 최다 1억뷰 기록을 수립했다.



이들의 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)는 공개 직후 세계 65개 지역 아이튠스 '톱 앨범' 차트 1위를 기록했으며 앨범 전곡이 스트리밍 업체 스포티파이의 '글로벌 톱 200'에 진입했다. 발매 후 1주일간 판매량은 100만 장을 돌파했다.



[사진출처 : 연합뉴스]

