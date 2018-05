[연예수첩] 방탄소년단 3집, ‘빌보드 200’ 1위 아침뉴스타임 입력 2018.05.28 (08:20) 수정 2018.05.28 (08:50)

[앵커]



다음은 연예계 소식을 알아보는 <연예수첩> 시간입니다.



김선근 아나운서 자리에 나와 있습니다.



안녕하세요. 오늘부터 <연예수첩>을 맡게 된 김선근입니다.



첫날부터 너무 기분 좋은 소식을 전해드립니다.



그룹 방탄소년단의 정규 3집이 빌보드 200차트에서 정상을 차지했습니다.



'빌보드 200'은 앨범 판매량과 트랙별 판매량, 스트리밍 실적 등을 기반으로 한 주 동안 미국에서 가장 인기 있는 앨범의 순위를 매기는데요.



한국 가수가 이 차트에서 1위를 한 건 이번이 처음입니다.



연일 신기록 갱신 중인 방탄소년단 소식 먼저 만나보시죠.



[리포트]



[방탄소년단 : "♬ I'm so sick of this Fake Love Fake Love Fake Love ♬"]



정규 3집 타이틀곡 ‘페이크 러브’ 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 1억 뷰를 돌파한 가운데, 빌보드 앨범 차트에서 드디어 1위를 차지한 건데요,



지난 18일, 해당 영상이 공개된 이후 약 9일 만에 이뤄낸 성과인데요.



[지민 : "한국뿐만 아니라 전 세계 많은 곳에서 저희를 응원해주시고 사랑해주시는 것에 대해서는 항 상 감사할 따름인 것 같고(요.)"]



‘쩔어’를 시작으로 ‘피 땀 눈물’, ‘DNA’ 등 모두 13편의 1억 뷰 뮤직비디오를 보유한 방탄소년단은 빌보트 앨범 차트 1위의 영광까지 갖게 됐습니다.

