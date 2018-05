방탄소년단의 첫 기록, ‘빌보드200’ 1위

미국 빌보드가 방탄소년단의 새 앨범 LOVE YOURSELF 轉 Tear가 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다고 밝혔다.빌보드는 27일(현지시간) 방탄소년단이 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’로 한국그룹 최초로 빌보드 200에서 1위를 차지했다고 전했다.빌보드는 “LOVE YOURSELF 轉 Tear는 케이팝 최초 ‘빌보드 200’ 1위 앨범이자, ‘빌보드 200’ ‘톱 10’에 오른 두 번째 앨범”이라고 소개했다.빌보드는 “방탄소년단은 지난 24일까지 집계된 앨범 수치에서 135,000점을 획득, 2018년 그룹 앨범 판매량 중 두 번째로 높은 기록으로 1위에 등극했다”며 “2006년 이후 영어가 아닌 외국어로 된 앨범 중 최초 1위 기록”이라고 보도했다.이어 빌보드는 “방탄소년단은 앞서 지난해 9월 발표한 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’로 빌보드 200 7위로 한국 그룹 최고 기록을 세워 두 번 연속 빌보드 200에서 Top 10을 차지했다”고 밝혔다.‘빌보드 200’ 최신 차트는 현지시간 5월 30일 빌보드 사이트에 게시될 예정이다.한편 지난 18일 오후 6시에 유튜브 채널에 공개된 방탄소년단의 ‘FAKE LOVE’ 뮤직비디오는 공개 후 9일만인 27일 오전 2시 45분경 1억 뷰를 돌파하며 방탄소년단 뮤직비디오 조회수 사상 최단시간을 기록했다. 이 뮤직비디오는 현재 1억 하고, 700만회를 넘어선 상태이다.