‘장진호 전투’ 참전 미군, 미국 현충일 맞아 한자리에 입력 2018.05.29 (03:39) 인터넷 뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

한국전쟁 당시 가장 참혹했던 격전 중 하나로 손꼽히는 장진호 전투에 몸을 던졌던 미군 병사들이 '미국의 현충일'인 '메모리얼 데이'(5월 마지막 주 월요일)를 맞아 한자리에 모였습니다.



장진호 전투에 참전한 미 육군들로 구성된 '장진호 전투 생존자 모임'(Army Chapter of the Chosin Few Reunion)은 27일 미주리 주 스프링필드 시의 오아시스 호텔 & 컨벤션센터에서 31번째 연례 모임을 개최했습니다.



장진호 전투 다큐멘터리 관람과 전사자 추모 예배 등으로 시작된 1박 2일 일정은 보은 만찬에 이어 참석자 모두가 손을 잡고 둘러서서 강강술래를 돌며 마무리됐습니다.



미 중서부한인회연합회로부터 태극기와 성조기가 나란히 새겨진 겨울 외투를 선물 받은 참전 노병들은 태극기와 성조기를 손으로 어루만지며 감회에 젖기도 했습니다.



미 중서부한인회연합회 김길영 이사장은 "스프링필드 한인회의 요청으로 올해 처음 행사를 후원하게 됐다. 미 전역에서 25명의 장진호 전투 참전 용사가 가족들과 함께 참석했고, 한인단체 관계자들을 포함하면 약 100명이 모였다"며 소식을 전했습니다.



어니 워트링(85) 장진호 전투 생존자 육군 지회장은 "10년 전까지만 해도 미 전역에 200여 명의 동지들이 살아있었으나 이제 대부분 세상을 떠나고 77명만 남았다"고 밝혔습니다.



장진호 전투는 1950년 11월 말부터 12월 중순까지 함경남도 개마고원의 저수지 장진호에서 벌어진 격전으로, 미군 1천29명이 사망하고 4천894명이 실종된 것으로 집계됐습니다.



장진호 전투 참전 미 육군 생존자 모임은 1983년부터 여러 도시를 돌며 열리다가 10년 전부터 스프링필드에서 개최되고 있습니다.

‘장진호 전투’ 참전 미군, 미국 현충일 맞아 한자리에

입력 2018.05.29 (03:39) 인터넷 뉴스

한국전쟁 당시 가장 참혹했던 격전 중 하나로 손꼽히는 장진호 전투에 몸을 던졌던 미군 병사들이 '미국의 현충일'인 '메모리얼 데이'(5월 마지막 주 월요일)를 맞아 한자리에 모였습니다.



장진호 전투에 참전한 미 육군들로 구성된 '장진호 전투 생존자 모임'(Army Chapter of the Chosin Few Reunion)은 27일 미주리 주 스프링필드 시의 오아시스 호텔 & 컨벤션센터에서 31번째 연례 모임을 개최했습니다.



장진호 전투 다큐멘터리 관람과 전사자 추모 예배 등으로 시작된 1박 2일 일정은 보은 만찬에 이어 참석자 모두가 손을 잡고 둘러서서 강강술래를 돌며 마무리됐습니다.



미 중서부한인회연합회로부터 태극기와 성조기가 나란히 새겨진 겨울 외투를 선물 받은 참전 노병들은 태극기와 성조기를 손으로 어루만지며 감회에 젖기도 했습니다.



미 중서부한인회연합회 김길영 이사장은 "스프링필드 한인회의 요청으로 올해 처음 행사를 후원하게 됐다. 미 전역에서 25명의 장진호 전투 참전 용사가 가족들과 함께 참석했고, 한인단체 관계자들을 포함하면 약 100명이 모였다"며 소식을 전했습니다.



어니 워트링(85) 장진호 전투 생존자 육군 지회장은 "10년 전까지만 해도 미 전역에 200여 명의 동지들이 살아있었으나 이제 대부분 세상을 떠나고 77명만 남았다"고 밝혔습니다.



장진호 전투는 1950년 11월 말부터 12월 중순까지 함경남도 개마고원의 저수지 장진호에서 벌어진 격전으로, 미군 1천29명이 사망하고 4천894명이 실종된 것으로 집계됐습니다.



장진호 전투 참전 미 육군 생존자 모임은 1983년부터 여러 도시를 돌며 열리다가 10년 전부터 스프링필드에서 개최되고 있습니다.

기자 정보