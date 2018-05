[연예수첩] 방탄소년단, 빌보드 싱글 차트 톱10 진입 아침뉴스타임 입력 2018.05.30 (08:23) 수정 2018.05.30 (09:09)

[앵커]



다음은 연예계 소식을 알아보는 <연예수첩> 시간입니다.



조항리 아나운서 자리에 나와 있습니다.



앞으로 매주 금요일 밤을 책임지기 위해 네 남자들이 뭉쳤습니다!



배우 지진희 씨를 선두로 하는 연예인 탐험대의 새 금요 예능 ‘거기가 어딘데??’ 제작발표회, 잠시 후에 만나보고요.



그전에, 그룹 방탄소년단이 또 다시 한국 가요계에 새로운 기록을 썼다고 하는데요.



이 소식 먼저 만나보겠습니다.



[리포트]



[방탄소년단 : "♬ I'm so sick of this Fake Love Fake Love Fake Love ♬"]



그룹 방탄소년단이 한국 그룹 최초로 빌보드 싱글 차트 '톱10'에 진입했습니다!



현지시각으로 29일, 미국 빌보드가 발표한 메인 싱글차트 순위 ‘핫 100’에 방탄소년단의 정규 3집의 타이틀곡 '페이크 러브'가 10위에 올랐는데요.



이 차트는, 매주 미국에서 가장 인기 있는 노래를 집계하는 것으로 스트리밍 실적과 음원 판매, 그리고 라디오 방송 횟수 등을 종합해 선정합니다.



빌보드 측은 발매 첫 주부터 방탄소년단의 ‘페이크 러브’가 음원 판매 실적과 스트리밍 횟수에서 강력한 상승세를 보였다고 평가했는데요.



‘핫 100’에서 한국 가수 최고 성적은 지난 2012년 세계적인 인기를 끈 싸이의 ‘강남스타일’이 기록한 2위!



해당곡이 10위권 밖에서 서서히 인기를 끈 반면 방탄소년단은 단숨에 10위로 진입했는데요.



7주 연속 2위에 머문 강남스타일의 기록을 깨고, 방탄소년단이 1위까지 오를 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다.

[연예수첩] 방탄소년단, 빌보드 싱글 차트 톱10 진입

입력 2018.05.30 (08:23) 수정 2018.05.30 (09:09) 아침뉴스타임

