방송서 동문서답하다 인터뷰 짤린 영국 국방장관

영국 국방장관 개빈 윌리엄슨이 TV프로그램 인터뷰에 응했다가 중간에 인터뷰가 중단되는 망신을 당했다. 그가 진행자 질문에 제대로 답변하지 않고 동문서답하며 회피성 답변으로 일관했기 때문이다.작년 말 41세의 젊은 나이에 국방장관이 된 개빈 윌리엄슨은 지난 3월 영국과 러시아가 '스파이 독살 시도 의혹' 문제로 갈등을 겪고 있는 중 러시아에게 "입 닫고 떠나라"(Russia should go away and shut up)는 막말을 해 화제가 된 바 있다.영국 국방장관이 왜 러시아를 향해 막말을 했을까. 사건은 지난 3월 일어난 러시아 스파이 스크리팔 부녀의 음독 사건에서 시작됐다. 러시아 스파이였다가 영국의 이중 스파이로 활동했던 세르게이 스크리팔과 그의 딸은 영국 솔즈베리 시내 쇼핑센터에서 의식불명 상태로 발견된 것이다.영국 정보당국은 사건 발생 초기부터 사건 배후로 러시아를 지목했고, 영국 정부의 조사 결과 부녀에게 사용된 독성물질이 러시아가 군사용으로 개발한 '노비촉'으로 밝혀졌다고 발표했다.이후 영국 테레사 메이 총리는 영국 주재 러시아 외교관 23명을 추방키로 결정했다.이 때 영국 국방장관 개빈 윌리엄슨이 공식 석상에서 러시아를 향해 "입 다물고 떠나라"(Russia should go away and shut up)는 발언을 한 것이다.이후 러시아는 영국의 외교관 추방 조치에 대응해 영국과 마찬가지로 러시아 주재 영국 외교관 23명을 추방했고, 미국과 유럽연합 등이 함께 자국 내 러시아 외교관을 추방하고, 러시아가 다시 미국 등 외국 외교관을 추방하면서 러시아와 서방 국가간 갈등이 확산일로에 있다.이와 관련해 29일 오전 영국 ITV 프로그램 굿모닝브리튼의 진행자 리차드 매들리는 개빈 윌리엄슨 국방장관을 연결해 그의 트럼프식 접근에 대해 질문했다. 구체적으로 매들리는 "당신이 러시아에 '입 다물고 떠나라'라고 했는데, 지금 후회됩니까? 너무 지나쳤다고 생각하지는 않습니까?"라고 물었다.이에 대해 개빈 윌리엄슨은 세르게이 스크리팔과 그의 딸 율리아, 또 함께 중독 피해를 입은 피해자들에게 경의를 표하기 시작했다. 질문을 회피하기 위해 동문서답을 한 것이다.이에 매들리는 답변을 끊고 다시 처음 질문에 답할 것을 요구했다. 그럼에도 불구하고 개빈 윌리엄슨은 그의 예전 발언을 언급하지 않고, 다시 영국에서 러시아의 행동을 얘기하고 영국과 우방국들에 관해 이야기하는 등 다양한 이야기를 풀어냈다. 다시 말을 돌린 것이다.이에 매들리는 "당신은 우리 질문에 답하지 않고 있습니다. 저는 시청자를 대신해 질문하고 있는 겁니다. 질문에 답해주시겠습니까?"라고 다시 물었다.개빈 윌리엄슨은 또 말을 돌리며 제대로 대답하지 않았다. 매들리는 다시금 그의 답변을 끊고 "우리는 솔즈베리에서 무슨 일이 일어났는지 알고 있습니다. 우리는 이들이 얼마나 위험했는지 알고 있습니다. 다시 한 번 묻겠습니다. 러시아를 향해 마치 트럼프처럼 '입 다물고 떠나라'고 말 한 것을 후회하지는 않습니까?"라고 물었다.하지만 이번에도 개빈 윌리엄슨은 제대로 된 답변을 하지 않았다. 매들리는 "좋아요. 당신은 답을 하지 않을 거예요. 당신이 제대로 된 답을 하지 않으니 인터뷰는 끝났다"며 일방적으로 인터뷰를 끝냈다. 곧이어 멀뚱멀뚱 화면을 바라보던 개빈 윌리엄슨의 얼굴도 TV 화면에서 사라졌다. 요리조리 답변을 회피하려던 국방장관이 방송으로 망신을 당한 것이다.