“수고했다 희열아”…‘유희열의 스케치북’ 400회 축하한 스타는?

KBS 2TV '유희열의 스케치북'이 400회를 맞이했다.'유희열의 스케치북'이 400회를 맞이해, 'Thank You For The Music'이라는 주제로 특집 방송을 준비했다. 400회 특집 방송은 지난달 29일 녹화를 마쳤고 내일(2일) 방송된다.400회 특집을 함께한 스타들은 누가 있을까?유희열과 오랜 친분을 자랑하는 가수 윤종신은 이날 녹화에 참여한 소감을 자신의 인스타그램에 남겼다. 윤종신은 "4년째 보고 있는 훌륭한 동료이자 후배. 대단한 뮤지션"이라고 유희열을 칭찬했다.그러면서 "오늘 400회 진행을 보면서 그의 뮤지션들에 대한 배려와 음악에 대한 사랑에 새삼 최고의 진행자가 아닐까 또 한 번 생각했다. 수고했다 희열아"라고 녹화에 참여한 소감을 전했다.이날 녹화에는 윤종신 외에도 이적, 아이유, 혁오 밴드, 다이나믹 듀오, 10cm, 조현아와 멜로망스 그리고 최근 남북정상회담 만찬에서 선보인 감동적인 무대로 주목을 받은 오연준이 참여해 '역대급 라인업'을 자랑했다.특히 이번 특집은 음악을 통해 아낌없는 감동을 전해준 뮤지션들을 위한 스케치북만의 시상식 '땡큐 어워즈'가 진행됐다.MC 유희열의 피아노 연주와 오연준의 독창으로 시작한 오프닝곡 'Thank you for the music'에서는 모든 출연진이 무대에깜짝 등장했고, 엔딩 무대에서는 가수들이 재등장해 토이의 '스케치북'을 부르며 눈과 귀를 즐겁게 했다.유희열은 그동안 스케치북 무대를 거쳐 간 수많은 가수들과 늦은 시간에도 시청해 주신 모든 분들에게 감사의 인사를 전하며 "언제나 좋은 음악, 좋은 이야기를 들려 드리는 것으로 보답하겠다"는 소감을 전했다.볼거리와 들을거리가 많은 유희열의 400회 특집은 내일(2일) 토요일 밤 12시 15분 KBS2를 통해 확인할 수 있다.K스타 강이향 kbs.2fragrance@kbs.co.kr