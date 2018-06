이슈 6·13 지방선거 경기선관위, 이재명 선거사무소 개소식서 현금 주고받은 3명 고발 입력 2018.06.01 (18:56) 인터넷 뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

이재명 더불어민주당 경기도지사 후보의 선거사무소 개소식에서 금품을 주고받은 지지자들이 검찰에 고발됐습니다.



경기도선거관리위원회는 공직선거법상 제3자의 기부행위제한, 기부의 권유·요구 등의 금지 위반 혐의로 A 씨 등 지지자 3명을 수원지검 성남지청에 고발했다고 밝혔습니다.



A 씨와 B 씨는 지난달 27일 경기도 수원 이 후보의 선거사무소 개소식에 참석, 개소식에서 선거로고송을 부르며 율동을 하는 등 식전행사를 주도한 C 씨에게 20만 원을 건넨 혐의를 받고 있습니다.



A 씨 등은 모두 이 후보 캠프와는 상관없는 일반 지지자들인 것으로 조사됐습니다.



당시 식전행사는 C 씨를 비롯해 5명이 참여했지만, A 씨와 B 씨는 선거로고송을 제작하는 등 식전행사를 주도한 C 씨에게 각 10만 원씩 모아 건넨 것으로 파악됐습니다.



A 씨와 B 씨는 선관위에서 "우리가 지지하는 후보를 위해 애쓴 것이 고마워서 돈을 줬다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.

경기선관위, 이재명 선거사무소 개소식서 현금 주고받은 3명 고발

입력 2018.06.01 (18:56) 인터넷 뉴스

이재명 더불어민주당 경기도지사 후보의 선거사무소 개소식에서 금품을 주고받은 지지자들이 검찰에 고발됐습니다.



경기도선거관리위원회는 공직선거법상 제3자의 기부행위제한, 기부의 권유·요구 등의 금지 위반 혐의로 A 씨 등 지지자 3명을 수원지검 성남지청에 고발했다고 밝혔습니다.



A 씨와 B 씨는 지난달 27일 경기도 수원 이 후보의 선거사무소 개소식에 참석, 개소식에서 선거로고송을 부르며 율동을 하는 등 식전행사를 주도한 C 씨에게 20만 원을 건넨 혐의를 받고 있습니다.



A 씨 등은 모두 이 후보 캠프와는 상관없는 일반 지지자들인 것으로 조사됐습니다.



당시 식전행사는 C 씨를 비롯해 5명이 참여했지만, A 씨와 B 씨는 선거로고송을 제작하는 등 식전행사를 주도한 C 씨에게 각 10만 원씩 모아 건넨 것으로 파악됐습니다.



A 씨와 B 씨는 선관위에서 "우리가 지지하는 후보를 위해 애쓴 것이 고마워서 돈을 줬다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.

기자 정보