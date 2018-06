엑소, 홍콩 콘서트 성료

네 번째 단독 콘서트 투어를 펼치고 있는 엑소(EXO)가 홍콩의 밤도 은빛으로 물들였다.엑소는 지난 2~3일 홍콩 아시아 월드 엑스포 아레나에서 ‘EXO PLANET #4 – The EℓyXiOn – in HONG KONG’(엑소 플래닛 #4 – 디 엘리시온 – 인 홍콩)을 개최했다. 이번 콘서트는 약 1년 4개월만에 열린 홍콩 단독공연으로 이틀간 총 2만여 관객을 동원하며 전석 매진의 막강 티켓 파워를 보여주었다.SM엔터테인먼트에 따르면 ‘전야’로 콘서트의 포문을 연 엑소는 ‘으르렁’, ‘CALL ME BABY’, ‘Ko Ko Bop’, ‘Power’ 등 히트곡 무대는 물론, ‘너의 손짓’, ‘What U do?’, ‘다이아몬드’ 등 정규 4집 수록곡 무대, 멤버별 솔로 무대 등 약 3시간 동안 총 30곡을 선사, 환상적인 퍼포먼스와 특급 무대 매너로 현지 팬들을 매료시켰다.더불어 ‘Ka-CHING!’, ‘Coming Over’, ‘Run This’ 등 일본 발표곡의 한국어 버전 무대, ‘나비소녀’, ‘너의 세상으로’ 등 감미로운 하모니까지, 엑소의 풍성한 음악 색깔과 다채로운 매력을 만날 수 있어 폭발적인 호응을 얻었다.한편, 엑소는 오는 7월 7일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 ‘EXO PLANET #4 – The EℓyXiOn – in KUALA LUMPUR‘(엑소 플래닛 #4 – 디 엘리시온 – 인 쿠알라룸푸르)’를 개최하고 투어의 열기를 이어갈 예정이다.[사진: SM엔터테인먼트 제공]