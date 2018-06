트럼프, 취임 500일…자화자찬 트윗 쏟아내 입력 2018.06.04 (22:54) 수정 2018.06.04 (23:04) 인터넷 뉴스

트럼프 미국 대통령이 취임 500일을 맞아 그동안의 치적을 스스로 칭찬하는 글을 트위터를 통해 쏟아냈다. 트럼프 대통령은 4일(현지시간) 트위터를 통해 취임 후 500일 동안 역대 어떤 어느 대통령 보다 많은 성과를 올렸다고 강조했다. 트럼프는 그동안 대규모 세금 삭감을 단행했고, 범죄와 불법 이민이 감소했으며 국경은 강화됐고, 경제는 최고조를 기록중이고 고용시장도 어느 때보다 좋아졌다고 적었다.



트럼프 대통령은 자신의 효율적인 정책을 통해 1조 달러의 돈을 절약할 수 있었다고 주장하고 이번 달에는 비싼 약값을 내리는 정책이 발표될 것이라고 예고했다.



트럼프 대통령은 특히 자신의 핵심 공약이기도 한 일자리 창출을 강조하며 월스트리트저널의 제임스 프리만 기자가 3월 19일(현지시간) 쓴 "일자리를 찾을 절호의 기회(This is the best time EVER to look for a job)"라는 기사를 소개하기도 했다.



트럼프 대통령은 그러면서 지난 대선에서 벌어진 이른바 러시아 스캔들을 수사중인 뮬러 특검팀이 자신을 향해 포위망을 좁혀오는 것과 관련해 자신은 아무런 문제가 없다고 주장하고 마녀사냥이 계속되고 있다는 불편한 감정도 내비쳤다.



또 최근 중국, 북미자유무역협정(NAFTA) 국가와의 무역 갈등을 의식한 듯, 중국이 이미 미국의 주요 대중 수출품 가운데 하나인 콩에 대해 16%의 관세를 부과했고, 캐나다도 미국산 농산품에 대해 여러 종류의 무역장벽을 마련하고 있다며 불만을 토로하고 절대 수용하지 않겠다고 강조했다.

