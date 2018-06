담배 끊는 최고 방법은?…금연 성공률 ‘껑충’

금연보조도구를 활용한 금연 성공률 *자료: 뉴 잉글랜드 저널 오브 메디신 금연보조도구를 활용한 금연 성공률 *자료: 뉴 잉글랜드 저널 오브 메디신

유명 의학지인 뉴 잉글랜드 저널 오브 메디신(The New England Journal of Medicine)에 따르면 담배를 끊게 만드는 가장 효과적인 방법은 돈인 것으로 조사됐다. 뉴잉글랜드 저널 오브 메디신이 금연 의사가 있는 미국 54개 기업의1,191명의 직원들을 대상으로 다양한 방법으로 실험을 한 결과 금연에 가장 효율적인 도구는 돈으로 나타났다고 로이터 등 외신들이 보도했다.이번 실험을 주도한 미국 펜실베니아 대학의 스코트 할펜 교수는 금연 실험을 모두 5개 그룹으로 나눠 진행했다. 첫번째 그룹은 금연의 이점을 알려주는 논문 등 여러 자료들을 보여 주고 금연에 대한 격려를 제공했다. 이들 가운데 6개월 동안 금연에 성공한 사람은 1%에 불과했다.두번째 그룹에는 검이나 패치 등 금연 보조 도구들을 무료로 제공했다. 이들의 6개월 금연 성공률은 2.9%로 나타났다. 세번째 그룹에 속한 사람들에게는 무료로 전자 담배를 제공했는데 이들의 금연 성공률은 4.5%로 다른 그룹들 보다 약간 높은 것으로 나타났다.나머지 두 그룹에게는 금연 보조 도구들을 지급하고 금연에 성공할 경우 현금 보너스를 지급했다. 이 가운데 첫번째 그룹은 1개월을 금연하면 100 달러 그리고 3개월을 금연하면 200 달러 그리고 6개월을 금연하면 추가로 300 달러 등 모두 600 달러를 지급했다. 이 그룹의 금연 성공률은 9.5%로 다른 그룹들과 비교해 최소 2배에서 9배나 성공률이 높았다.재미있는 것은 동일한 금연 보너스를 지급하지만 돈을 주었다고 빼았는 방법을 사용할 경우 금연 성공률이 더 높았다는 것이다. 현금을 지급 받는 두번째 그룹에게는 금연 보조 도구와 첫번재 그룹과 동일한 금액인 600 달러를 먼저 지급했다. 그런 다음에 담배를 필 경우 600 달러를 회수하게 경고했다. 이들의 금연 성공률은 12.7%로 실험 그룹들 가운데 가장 높았다. 특히 이들 가운데 절반은 1년 이상 금연에 성공한 것으로 조사됐다.이 실험을 주도한 미국 펜실베니아 대학의 스코트 할펜 교수는 사람들이 돈을 받는 것보다 돈을 잃는 것을 더 싫어하기 때문에 담배를 필 경우 돈을 잃는 두번째 그룹의 금연 성공률이 더 높은 것으로 나타난 것으로 추정하고 있다.이번 연구는 전자 담배가 금연에 도움이 되는지에 대한 논란이 벌어지는 가운데 진행된 것이다. 미국질병통제예방센터(the Centers for Disease Control and Prevention)는 전자 담배가 전통적인 담배 보다 몸에 덜 해롭지만 여전히 발암물질을 포함하고 있다고 경고하고 있다. 미국 FDA도 전자 담배를 금연 보조 도구로 승인하지 않고 있다. 특히 미국질병예방특별위원회(The U.S. Preventive Services Task Force)도 전자 담배가 금연에 도움이 된다는 증거는 아직 불충분하다고 주장하고 있다. 학술적인 증거야 아직 논란이 되고 있지만 한 가지 분명한 것은 전자 담배가 돈보다 금연 효과가 떨어진다는 점이다.실제로 이 방법은 우리 나라에서도 적용한 적이 있다. 지난 2013년에 노원구는 구청 직원을 대상으로 복지포인트 500포인트(50만원)를 상금으로 걸고 금연 클리닉에 참여하도록 했더니 63명 가운데 60%(38명)가 금연에 성공했다. 이후 노원구는 구민들을 대상으로 1년 동안 금연에 성공하면 10만원을 지급하는 등 최대 30만원 어치의 지원금을 주는 정책을 실시해 효과를 보기도 했다.