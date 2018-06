[연예수첩] 워너원 신곡 ‘켜줘’…전 세계 11개국 앨범 차트 1위 아침뉴스타임 입력 2018.06.06 (08:22) 수정 2018.06.06 (08:34)

[앵커]



다음은 연예계 소식을 알아보는 <연예수첩> 시간입니다.



김선근 아나운서 자리에 나와 있습니다.



일명, ‘장자연 리스트’로 큰 파장을 일으켰던 故 장자연 씨 사건에 대해 재수사가 결정됐습니다!



자세한 소식, 잠시 후에 만나보고요.



그전에, 대세 아이돌 그룹 워너원이 국내뿐 아니라 해외에서도 큰 인기를 얻고 있다는데요.



이 소식부터 먼저 만나보시죠.



[리포트]



인기 아이돌 그룹 워너원이 컴백과 동시에 국내외 가요계를 뜨겁게 달구고 있습니다!



지난 4일, 신곡 ‘켜줘’로 돌아온 워너원!



[워너원 : "♬ Do you feel the same? 지금 Push 내 버튼을 켜줘 Do you feel the same? ♬"]



해당 곡은 공개되자마자 국내 주요 음원차트의 상위권을 휩쓸며 워너원의 높은 인기를 증명했는데요.



뿐만 아니라, 발표 하루 만에 미국 아이튠즈의 앨범 차트에서 라오스, 말레이시아, 브루나이 등 총 11개국 1위를 차지하며 글로벌 아이돌다운 저력을 보였습니다!

