샤이니의 여름신곡, ‘독감’ Who Waits For Love TV특종 입력 2018.06.06 (13:01)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

샤이니(SHINee)의 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2(‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.2)에 수록된 신곡 ‘독감 (Who Waits For Love)’의 스포일러 음원이 공개됐다.



샤이니 스페셜 홈페이지를 통해 공개된 두 번째 수록곡 ‘독감 (Who Waits For Love)’은 아련한 기타 리프와 뭄바톤 리듬이 서정적으로 어우러진 곡으로, 떠나간 사랑을 독감처럼 앓고 있다고 표현한 가사가 인상적이며, 멤버 키는 “달리기 같은 운동을 하거나 텐션을 올려야 할 때 들으면 좋다”고 소개했다.



샤이니의 정규 6집 컴백 준비 과정을 담은 리얼리티 ‘SHINee’s BACK’(샤이니스 백)은 오늘 첫 방송을 시작으로 매주 수, 금요일 밤 9시 Mnet의 디지털 채널 M2를 통해 공개된다.



더불어 샤이니는 오는 11일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 신곡 5곡이 수록된 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2의 전곡 음원을 공개하며, 타이틀 곡 ‘I Want You’(아이 원트 유)로 새로운 무대를 선사할 예정이어서 시선을 사로잡을 전망이다.





샤이니의 여름신곡, ‘독감’ Who Waits For Love

입력 2018.06.06 (13:01) TV특종

샤이니(SHINee)의 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2(‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.2)에 수록된 신곡 ‘독감 (Who Waits For Love)’의 스포일러 음원이 공개됐다.



샤이니 스페셜 홈페이지를 통해 공개된 두 번째 수록곡 ‘독감 (Who Waits For Love)’은 아련한 기타 리프와 뭄바톤 리듬이 서정적으로 어우러진 곡으로, 떠나간 사랑을 독감처럼 앓고 있다고 표현한 가사가 인상적이며, 멤버 키는 “달리기 같은 운동을 하거나 텐션을 올려야 할 때 들으면 좋다”고 소개했다.



샤이니의 정규 6집 컴백 준비 과정을 담은 리얼리티 ‘SHINee’s BACK’(샤이니스 백)은 오늘 첫 방송을 시작으로 매주 수, 금요일 밤 9시 Mnet의 디지털 채널 M2를 통해 공개된다.



더불어 샤이니는 오는 11일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 신곡 5곡이 수록된 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2의 전곡 음원을 공개하며, 타이틀 곡 ‘I Want You’(아이 원트 유)로 새로운 무대를 선사할 예정이어서 시선을 사로잡을 전망이다.





기자 정보