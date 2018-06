[연예수첩] 2018 상반기 연예계 결산…‘좋은 뉴스’ 아침뉴스타임 입력 2018.06.07 (08:26) 수정 2018.06.07 (08:37)

[앵커]



2018년을 맞았던 게 엊그제 같은데 벌써 6월이 되었습니다.



오늘과 내일, 이틀 연속으로 키워드를 통해 상반기 화제의 뉴스들을 되짚어보는 시간을 마련했는데요.



특히 오늘은 긍정적인 키워드들을 많이 모아봤습니다.



어떤 소식들인지 바로 만나보시죠.



[리포트]



올 상반기에는 특별한 결혼 소식으로 대중들의 관심을 받은 스타들이 많았는데요.



2018년 상반기 연예계를 대표하는 첫 번째 키워드, ‘스타들의 사랑법’입니다!



[민효린 : "굉장히 덥다 했어요. 태양이 자꾸 날 따라와서."]



지난 2월, 빅뱅의 태양 씨와 백년가약을 맺은 배우 민효린 씨!



[태양 : "너의 눈 코 입 날 만지던 네 손길~ ♬"]



특히, 민효린 씨는 태양 씨의 뮤즈이자 첫사랑이기도 한데요.



‘첫사랑은 이루어지지 않는다’는 통설을 깨고 부부의 연을 맺은 두 사람!



동료 가수들의 SNS를 통해 공개된 결혼식 피로연은 그야말로 한 편의 영화 같았는데요.



다시 봐도 정말 멋지네요~



그런가 하면, 중년에 새로운 사랑을 찾은 스타도 있습니다!



[전현무 : "청계산의 정기를 받아서 5월에 결혼합시다. 5월에, 5월에 결혼."]



[김국진 : "야, 5월에 어떻게 결혼하니?"]



[전현무 : "그럼 내후년 5월."]



[김국진 : "내후년 5월~"]



꿈은 이루어진다고 하던가요?



지난 2012년, ‘남자의 자격’에서 결혼 소원을 빌었던 김국진 씨!



시간이 조~금 걸리긴 했지만 지난달 23일, 가수 강수지 씨와 공개 열애 2년 만에 드디어 부부가 되었는데요.



식을 생략한 두 사람을 위해 같은 프로그램에 출연 중인 동료들이 깜짝 결혼식을 준비해 감동스러운 순간을 만들어내기도 했습니다.



그런가 하면, 깜짝 결혼 발표로 화제가 된 스타들도 있는데요.



지난 3월, 일반인 남성과 극비리에 결혼식을 올린 배우 최지우 씨!



결혼식 당일, 자필편지를 통해 “오늘은 제가 인생의 반려자와 함께 새로운 시작을 약속한 날”이라며 깜짝 소식을 전했는데요.



최지우 씨의 남편은 30대의 IT업계 종사자로 알려졌으며, 두 사람은 1년여 동안 교제해온 끝에 백년가약을 맺게 되었습니다.



같은 달에 배우 이태임 씨는 결혼과 임신 소식을 동시에 전해왔는데요.



자신의 SNS에 “앞으로 평범한 삶을 살아가기로 결정했다”며 은퇴를 암시하는 글을 올려 논란이 된 이태임 씨.



그로부터 이틀 뒤, 결혼설과 임신설이 불거지자 소속사는 “이태임 씨가 현재 임신 3개월째”라며 공식 입장을 밝혔습니다.



또한 예비 신랑은 연상의 사업가로서, 출산 후 결혼식을 올릴 예정이라고 전했는데요.



이태임 씨는 현재 소속사와 계약을 해지한 상태로 오는 9월 출산을 앞두고 있습니다.



한편, 올 상반기는 전 세계가 K-POP의 열기로 무척 뜨거웠는데요.



2018년 상반기 한국 가요계에 불어온 ‘신기록 행진’ 열풍!



[방탄소년단 : "I'm so sick of this Fake Love Fake Love Fake Love~ ♬"]



지난달, 미국 라스베이거스에서 열린 ‘2018 빌보드 뮤직 어워드’에서 아시아 가수 최초로 컴백 무대를 가진 방탄소년단!



이 시상식에서 한국 가수 최초로 2년 연속 ‘톱 소셜 아티스트’ 상의 주인공이 되었는데요.



또한, 정규 3집 앨범이 발매 열흘 만에 빌보드 메인 앨범 차트에서 당당히 1위에 올랐습니다!



해당 앨범은 미국을 포함, 호주, 영국, 브라질 등 65개국의 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 차지하며 전 세계적인 인기를 얻었는데요.



뿐만 아니라, 사흘 전 발표한 신곡 ‘페이크 러브’의 록 버전 또한 전 세계 30개국의 ‘톱 송’ 차트에서 1위에 오르며 방탄소년단의 저력을 보여줬습니다.



걸 그룹 중에서는 트와이스의 활약이 두드러졌습니다.



지난 2월, 제32회 일본 골든디스크 대상에서 ‘신인상’, ‘올해의 앨범’ 등 무려 5관왕을 차지한 트와이스!



이는 아시아의 신인 가수로서 최초의 기록입니다!



[다현 : "저희가 일본에서 데뷔한 지 얼마 안 됐는데 되게 많이 ‘TT’ 동작도 많이 따라 해주시고 또 저희 멤버 중에 일본인 언니 멤버도 있어서 도움이 많이 되는 것 같아요."]



또한, 일본에서 발표한 4곡이 오리콘 차트 정상을 차지하기도 했는데요.



국내에서는 8개의 활동 곡 뮤직비디오들이 연속으로 유튜브 조회 수 1억 뷰를 돌파하며 꾸준한 인기를 보여주고 있습니다.



이처럼 전 세계를 하나로 이어주는 음악은 남과 북의 다리가 되어주기도 했는데요.



오늘의 마지막 키워드!



지난 4월, 전 국민을 감동시킨 ‘평양 공연’입니다!



지난 2005년 이후로 무려 13년 만에 성사된 남측 예술단의 평양 공연!



조용필, 이선희 씨 등 국내 최고로 손꼽히는 가수들은 물론, 백지영, YB, 레드벨벳 등 다양한 장르의 가수들까지 총 11팀이 무대에 올라 열띤 공연을 펼쳤습니다.



[강산에 : "저희 부모님이요. 돌아가셨지만 저희 부모님이 함경남도에 있습니다."]



그중 가수 강산에 씨는 함경남도 출신 아버지를 그리며 노래 ‘라구요’를 열창해 뭉클한 감동을 선사했는데요.



남과 북이 함께 노래를 부를 그 순간이 또다시 오기를 간절히 바랍니다.



지금까지 2018년 상반기 연예계의 좋은 뉴스들을 키워드를 통해 알아봤는데요.



남은 하반기에도 좋은 소식이 가득하길 바랍니다.



지금까지 김선근의 <연예수첩>이었습니다.

