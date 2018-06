[취재후] 다시 본 북 비핵화협상 25년

광명성2호 발사 관련 北 방송 광명성2호 발사 관련 北 방송

기밀해제된 1972년 외교문서를 보면, 북한 국가원자력위원회는 1972년 11월 24일 국제 원자력기구 IAEA 사무총장 앞으로 서한을 보냈다. 소련으로부터 시험원자로용 U235 핵 연료봉 30개 5㎏ 정도를 수입하겠다는 것이다. 20여 일 후 오스트리아 주재 한국대사가 급히 IAEA 사무차장을 면담하고 "북한에 선제대응하기 위해 북한보다 먼저 NPT를 비준해야한다."고 보고한다. 북한은 핵프로그램을 가동하기 시작했다.소련이 붕괴하자 핵환경도 바뀌기 시작했다. 1991년 9월 27일 조지 부시 대통령은 미군의 모든 핵무기 철수를 선언했다. 소련이 끝났으니 곧 북한의 역사도 끝나리라는 기대가 이어졌다. 같은 해가 끝날 무렵, 노태우 대통령은 북한과 비핵화 선언을 한다. 북한도 IAEA사찰을 수용한다.이를 통해 남과 북은 핵무기의 시험과 제조, 생산 그리고 배치와 사용 등을 금지하기로 한다. 핵에너지는 평화적 목적에만 이용하며 재처리시설과 우라늄 농축시설을 보유하지 않는다고 선언했다. 그리고 "1개월 안에 남북핵통제공동위원회를 구성, 운영한다."고 덧붙였다.1992년 1월 북한과 IAEA는 전면안전조치협정(CSA)을 체결하고 전면적인 사찰을 시행한다. IAEA 사찰을 받은 북한은 곧 곤혹스러운 상황에 빠진다. 태영호 전 공사의 책을 보면, 당시 북한은 사찰단을 자신들이 제어할 수 있을 것이라는 판단이 앞섰다. 그러나 사찰단은 북한이 신고 제시한 자료와 자신들의 추정치와의 차이를 파고들기 시작했다.결국 1993년 북한은 NPT를 탈퇴하고 이듬해는 IAEA에서도 빠진다. 북핵위기는 1994년 10월 제네바 합의로 일단락된다. IAEA는 핵시설 동결을 감시하고 북한은 그 대가로 중유를 공급받기로 했다. 미봉책이었다. 플루토늄 핵시설은 동결됐지만, 2002년 농축우라늄 개발 의혹이 대두됐다. 새로운 아들 부시 행정부가 등장했다. 북한을 '악의 축'으로 지목했다. 중유 공급이 제대로 이뤄지지 않았다. 북한은 2002년 12월 플루토늄 핵시설을 다시 가동하고 IAEA 사찰관을 추방했다.2003년 남북한과 미중일러가 참가하는 6자회담이 출범했다. 그리고 2005년 9.19 공동성명을 이뤄냈다. 난산이었다. 경수로 지원과 핵폐기의 순서를 두고 북미, 미북이 갈등을 일으켰다. 비핵화에 원칙적으로 합의하면서도 핵 에너지의 평화적 이용 권한을 주장하는 북한의 입장이 반영됐다. 미국의 대북 금융제재도 본격화됐다. 김영남 북한 최고인민회의 상임위원장은 "제재의 모자를 쓰고는 6자회담에 나갈 수 없다."고 밝혔다. 2006년 1차 핵실험이 진행됐다2007년에는 9.19 공동성명 이행을 담보하기 위해 2.13 합의가 진행됐다. 7월엔 추방했던 IAEA 사찰관이 복귀했다. 2008년에는 영변 냉각탑을 공개적으로 폭파했다. '행동 대 행동'이 강조됐고 '60일 이내' 5만톤 중유 등 기초적인 에너지 공급이 진행되기로 합의했다. 행동과 보상을 두고 시한이 정해졌다는 점에서 이전보다 나아졌다는 평가도 있었다.그러나 2.13의 개선된 조건에도 불구하고 여전히 틈이 많았다. 북한이 광명성 2호 발사를 핑계삼은 것이 대표적이다. 2.13에서는 100만톤의 중유 공급과 핵연료봉 처리문제 등이 논의됐다. 당시 언론보도를 보면, 북한의 핵연료봉을 남한이 연료용으로 구입하는 구체적인 방안까지 거론됐다. 그러나 이명박 정부가 들어서면서 무산됐다. 또 협의 대상에서 고농축 우라늄은 제외됐던 것도 문제로 지적된다. 특히 "다음 단계에서" 모든 현존하는 핵시설의 불능화와 중유 100만톤에 상당하는 지원을 거래하는 방안을 논의하기로 미뤄졌다. 미국이 가장 후회하고 또 다시 반복될까 걱정하는 '단계적 해결'이었다.결국 2009년 IAEA 사찰단은 다시 쫓겨났다. 6자는 그후로 한 자리에 모이지 못했다.북한을 남한에서 바라본다는 건 매우 어려운 일이다. 백악관 대변인 샌더스가 "'북한 전문가'라는 단어는 모순(Oxymoron)이다."라고 했다는 말은 충분히 공감이 간다. 북한 비핵화 협상의 궤적을 되돌아보면, 합의문의 디테일 속에 악마가 살았다. "25년간 속았다."는 지적도 일면 타당하다. 그러나 그런 전례를 바탕으로 더 새롭게 나가지 못할 이유도 없다. '디테일의 악마'를 잡기 위한 미국과 한국의 노력은 뚜렷하다. 북한을 100% 신뢰하지 않지만, 자체를 악마화하지도 않았다. 시간표는 촘촘해질 것이며, 목표는 명징해져야한다는 데 이견은 없다.한 외교부 고위 관계자는 정상회담 평을 묻자, "The pessimists are always right, but the optimist makes a big difference.-비관주의자들은 항상 옳지만, 낙관주의자가 큰 변화를 만들어낸다."고 말했다. 어떤 주의자가 될 것이냐를 떠나, 옳은 결과든 큰 변화든 준비해야할 순간이 왔다.