샤이니 “여름엔, 시원한 ‘Drive’” TV특종 입력 2018.06.08 (13:23)

샤이니(SHINee)의 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2(‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.2)에 수록된 신곡 ‘Drive’(드라이브) 스포일러 음원이 공개됐다.



샤이니 스페셜 홈페이지의 ‘EP.2 SPOILER’를 통해 미리듣기가 공개된 ‘Drive’는 곡을 이끄는 위트 있는 기타 리프가 특징인 어쿠스틱 기반의 댄스 팝 곡이다. 온유는 “운명 같은 만남을 바라는 가사가 인상적이고, 경쾌한 비트와 멤버들의 시원한 음색이 잘 어우러져 더위를 떨쳐내기에 좋을 것 같다”고 설명해 기대감을 더한다.



샤이니는 오는 11일 오후 6시, 각종 음악 사이트를 통해 5곡이 수록된 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2를 공개하며, 오후 7시에는 SM 실시간 멀티 라이브 방송 채널 ‘!t Live’(잇라이브)의 대표 프로그램인 ‘뮤기박스’(Music Gift Box)에 출연, 타이틀 곡 ‘I Want You’(아이 원트 유)를 비롯한 신곡 소개, 작업 에피소드 등 새 앨범에 대한 다양한 이야기로 팬들과 소통할 예정이다.



한편, 샤이니는 오늘 방송되는 KBS2TV ‘뮤직뱅크’에 출연해 정규 6집 첫 번째 타이틀 곡 ‘데리러 가 (Good Evening)’의 멋진 무대를 선사할 예정이다.

