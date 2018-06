드림캐쳐의 특별한 선물 팬송 ‘풀 문’ TV특종 입력 2018.06.08 (13:24)

팬들을 위한 드림캐쳐의 특별한 선물이 뮤직뱅크를 통해 공개된다.



해피페이스엔터테인먼트에 따르면 드림캐쳐는 8일 오후 방송하는 KBS2 뮤직뱅크에 출연해 두 번째 미니앨범 Escape the ERA의 타이틀곡 YOU AND I와 함께 팬들을 위한 스페셜 무대 Full Moon을 꾸밀 예정이다.



Full Moon은 지난 1월 드림캐쳐의 데뷔 1주년을 기념해 발표한 스페셜 팬 송으로, 드림캐쳐의 스토리텔링 위에 인썸니아(InSomnia)를 향한 그립고 애틋한 마음을 녹여내 국내는 물론 전 세계에서 큰 사랑을 얻은 바 있다.



특히 드림캐쳐의 경우 앞서 뮤직뱅크에서 특유의 콘셉트를 담은 독특한 인트로 무대를 선사한데 이어, 이날 방송을 통한 Full Moon 스페셜 무대까지 예고하며 팬들을 향한 각별한 사랑을 드러냈다.



해피페이스엔터테인먼트는 "드림캐쳐에 많은 관심을 보여주시는 인썸니아(InSomnia) 여러분들을 위해 Full Moon 무대를 마련했다. 이번 스페셜 퍼포먼스를 통해 드림캐쳐와 특별한 추억을 만들 수 있길 바란다"고 전했다.

