‘R&B여왕’ 박정현, “같은 우산”

‘R&B 여왕’ 박정현이 19일 신곡발매를 시작으로화려한 데뷔 ‘20주년’ 활동에 돌입한다.박정현의 소속사인 문화인(文化人) 측은 "박정현이 후배 아티스트인 멜로망스, 치즈와 손잡은 신곡 같은 우산을 포함한 새 싱글앨범 더 원더 1st 디지털싱글 (The Wonder 1st DS)’를 오는 19일 발표한다고 밝혔다.지난해 4월 발표된 연애중 이후 약 1년 2개월 여 만에 신곡 공개에 나서는 박정현은 현재 새 디지털 싱글과 관련한 막바지 준비에 심혈을 기울이고 있다.대한민국 가요계를 대표하는 ‘R&B 여왕’ 박정현은 데뷔 20주년을 맞이하는 올해 연말, 9번째 정규음반의 발매를 확정하고 지난 20년간 다져온 자신의 주옥같은 활동들을 기념한다,이에 앞서 박정현은 정규앨범의 선공개곡에 해당하는 2개의 싱글앨범을 상,하반기에 나눠 각각 발표하고, 올 한해 전반에 걸쳐 ‘음악’을 매개체로 대중들과 한층 친밀한 소통을 이어갈 예정이다.또한 같은 우산과 함께 수록되는 또 하나의 신곡 미니멀 월드(Minimal World)는 박정현이 직접 작사, 작곡을 맡아 이번 싱글앨범에 의미를 더할 예정이다.한편, 박정현은 오는 7월 12~15일 총 4회에 걸쳐 서울 강남구 LG아트센터에서 단독 콘서트 <2018 더 원더 라이브 (THE WONDER LIVE)>를 개최한다.