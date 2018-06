유앤비, 태국 팬미팅 현장 공개 TV특종 입력 2018.06.11 (12:05)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

유앤비가 태국에서의 첫 번째 팬미팅을 성황리에 마치며 팬미팅 현장사진을 공개했다.



유앤비는 지난 9일 태국 방콕에서 ‘UNB 1st FANMEETING IN BANGKOK : YOU&ME’을 개최해 해외 팬들과 뜻 깊은 시간을 보냈다.



이번 태국 팬미팅에서는 더블타이틀곡 ‘감각’, ‘ONLY ONE’과 ‘더유닛’ 파이널 경연곡 ‘Dancing with the Devil’,’끌어줘’ 무대로 화려한 퍼포먼스와 뛰어난 실력을 뽐냈으며 한국에서는 볼 수 없었던 필독과 대원의 자작곡인 ‘Ride with me’, ‘믿어줘’의 무대를 선보여 팬들의 큰 호응을 얻었다.



또한 앵콜곡으로 ‘마이턴’,‘퀘스천’,’내꺼’,’ALL DAY’무대까지 선보여 팬미팅 현장을 뜨겁게 만들었다.



공개된 사진 속 유앤비는 팬들과 함께 행복한 모습으로 미소짓고 있으며 “팬여러분들 덕분에 유앤비가 있다. 영원히 간직할 소중한 추억 만들어 주셔서 감사하다.”는 말을 함께 남겨 팬들에 대한 감사함도 잊지 않았다.



한편 태국에서의 첫 팬미팅을 성공적으로 마친 유앤비는 6월말 컴백을 앞두고 있다.

유앤비, 태국 팬미팅 현장 공개

입력 2018.06.11 (12:05) TV특종

유앤비가 태국에서의 첫 번째 팬미팅을 성황리에 마치며 팬미팅 현장사진을 공개했다.



유앤비는 지난 9일 태국 방콕에서 ‘UNB 1st FANMEETING IN BANGKOK : YOU&ME’을 개최해 해외 팬들과 뜻 깊은 시간을 보냈다.



이번 태국 팬미팅에서는 더블타이틀곡 ‘감각’, ‘ONLY ONE’과 ‘더유닛’ 파이널 경연곡 ‘Dancing with the Devil’,’끌어줘’ 무대로 화려한 퍼포먼스와 뛰어난 실력을 뽐냈으며 한국에서는 볼 수 없었던 필독과 대원의 자작곡인 ‘Ride with me’, ‘믿어줘’의 무대를 선보여 팬들의 큰 호응을 얻었다.



또한 앵콜곡으로 ‘마이턴’,‘퀘스천’,’내꺼’,’ALL DAY’무대까지 선보여 팬미팅 현장을 뜨겁게 만들었다.



공개된 사진 속 유앤비는 팬들과 함께 행복한 모습으로 미소짓고 있으며 “팬여러분들 덕분에 유앤비가 있다. 영원히 간직할 소중한 추억 만들어 주셔서 감사하다.”는 말을 함께 남겨 팬들에 대한 감사함도 잊지 않았다.



한편 태국에서의 첫 팬미팅을 성공적으로 마친 유앤비는 6월말 컴백을 앞두고 있다.

기자 정보