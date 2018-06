태연, 여름 컴백…18일 미니앨범 ‘섬싱 뉴’ 입력 2018.06.12 (10:41) 연합뉴스

소녀시대 태연(29)이 18일 오후 6시 세 번째 미니앨범 '섬싱 뉴'(Something New)를 발표한다.



12일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 이번 앨범은 작년 12월 겨울 앨범 '디스 크리스마스-윈터 이즈 커밍'(This Christmas-Winter is Coming) 이후 6개월 만의 신보다. 새롭게 음악적인 변신을 한 앨범으로, 타이틀곡 '섬싱 뉴'를 비롯해 다채로운 장르의 6곡이 담겼다.



소녀시대 메인 보컬인 태연은 매력적인 음색과 가창력으로 그간 솔로 활동으로도 음원 파워를 보여줬다. '아이'(I), '레인'(Rain), '와이'(Why), '일레븐:일레븐'(11:11), '파인'(Fine), '메이크 미 러브 유'(Make Me Love You) 등 발표곡마다 각종 음원 및 음반 차트 1위를 기록했다.



[사진출처 : 연합뉴스]

