샤이니 파워, “The Story of Light”

샤이니(SHINee)가 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2(‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.2)로 막강 차트 파워를 보여주고 있다.



11일 발매된 샤이니 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2는 한터차트, 신나라레코드 등 국내 음반 차트에서 일간 1위를 차지했으며, 타이틀 곡 ‘I Want You’(아이 원트 유)는 엠넷뮤직, 네이버뮤직 1위를 비롯해 각종 음원 사이트 상위권에 올라 샤이니의 새로운 변신에 대한 음악 팬들의 뜨거운 관심을 실감케 했다.



더불어 이번 앨범은 아이튠즈 종합 앨범 차트에서도 전 세계 25개 지역 1위에 등극해 샤이니의 글로벌한 위상을 다시 한 번 확인시켜 주었다.



한편, 샤이니는 오는 14일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 15일 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’, 16일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 17일 SBS ‘인기가요’ 등 음악 프로그램에 출연해 정규 6집 두 번째 타이틀 곡 ‘I Want You’의 무대를 선사한다.

