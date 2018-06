첫 악수부터 합의문 서명까지…‘70년 만의 북미담판’ 재구성

'21세기 최고의 담판'이 될 것으로 기대를 모았던 트럼트 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 역사적인 북미 정상회담이 마무리됐다.우리 시간 오전 10시, 두 정상은 싱가포르 센토사 섬의 카펠라 호텔에서 만나 첫 악수를 한 뒤 한반도 평화의 출발점이 될 세기의 담판을 벌였고, 마침내 공동 합의문 도출에 성공했다.분단 70여 년 만에 북미의 최고 지도자가 첫 대면한 역사적인 순간들을 시간대별로 재구성한다."과거와는 다른 진짜 거래가 이뤄질 수 있을지 곧 알게 될 것이다"북미 정상의 사상 첫 만남이 성사된 12일, 싱가포르의 새벽을 깨운 건 예상대로 트럼프 미국 대통령의 트윗이었다.정상회담을 3시간 반 앞둔 새벽 5시 27분(한국시각 6시 37분) 트럼프가 올린 첫 트윗의 내용은 한마디로 '개봉 박두, 두고 보시라'였다.트럼프 대통령은 "참모들과 대표단 사이의 회담이 빠르고 잘 진행되고 있다"고 긍정적으로 평가한 뒤 "과거와는 다른 '진짜 거래(real deal)'가 이뤄질 수 있을지 곧 알게 될 것이다"고 기대감을 나타냈다.아침 6시 4분(한국시각 7시 4분), 트럼프 대통령이 30여 분 만에 다시 트윗을 날렸다. 이번엔 북미정상회담을 비판해온 미국 내 주류 언론과 정치인, 전문가들을 겨냥한 것이었다.트럼프 대통령은 정상회담 회의론을 제기해온 이들을 '혐오자와 패배자(the haters & losers)'로 규정해 조롱한 뒤, "이들은 북미 회담 개최 사실 자체가 미국에 큰 손실이라고 주장하지만, (북한에 억류됐던) 인질들이 풀려났고, (핵미사일 관련) 실험, 연구, 미사일 발사가 중단됐다"고 반박했다.특히 "처음부터 내가 틀렸다고 했던 전문가들은 할 말이 없을 것"이라면서 "우리는 괜찮을 것이다!(We will be fine!)"라고 회담 성과에 자신감을 드러냈다.북미회담 성사의 주역인 폼페이오 미국 국무장관도 "우리는 오늘 준비됐다(We’re ready for today)고 트윗으로 결의를 밝힌 뒤 회담장으로 출발했다.정상회담을 1시간 앞둔 오전 8시(한국시각 오전 9시), 트럼프 대통령이 먼저 숙소인 샹그릴라 호텔을 나서 회담이 예정된 센토사 섬으로 향했다.8시 12분(한국시각 오전 9시 12분), 이어 김정은 위원장도 숙소인 세인트리지스 호텔을 떠났다. 트럼프 대통령이 회담장으로 떠난 지 10분 정도 지난 뒤였다.두 정상을 태운 차량 행렬이 시내를 관통하는 사이 도로변에는 차단벽이 설치됐지만, 싱가포르 시민들은 차단벽 뒤에 늘어서 두 정상을 향해 손을 흔들거나 휴대전화를 꺼내 역사적인 장면을 카메라에 담았다.전면 통제된 도로를 따라 트럼프 대통령은 오전 8시 14분, 김 위원장은 오전 8시 32분 각각 회담이 열리는 카펠라 호텔에 도착해 잠시 뒤 있을 역사적인 만남을 준비했다.오전 9시(한국시각 오전 10시), 역사적인 회담을 앞두고 두 정상이 잇따라 회담장에 모습을 드러냈다.8시 53분, 인민복 차림으로 먼저 회담장에 도착한 김정은 위원장은 다소 굳은 표정이었고, 왼손에는 서류철로 보이는 가방이 들려있었다. 6분 뒤인 8시 59분 회담장에 나타난 트럼트 대통령의 얼굴에도 다소 긴장감이 느껴졌다.이어 두 정상은 두 손을 맞잡고 12초간 역사적인 '세기의 악수'를 나눴다. 반세기 넘게 적국으로 지내온 북미의 최고 지도자가 분단 70여 년 만에 처음으로 손을 맞잡은 순간이다.두 정상은 악수하며 통역관 없이 간단한 대화도 나눴는데, 현장을 취재한 백악관 출입기자에 따르면 김 위원장은 "Nice to meet you, Mr. President.(만나서 반갑습니다. 대통령님)"라며 영어로 트럼트 대통령과 첫인사를 나눈 것으로 전해졌다.이어 환담장으로 자리를 옮긴 두 정상은 인공기와 성조기를 배경으로 단독회담에 앞선 모두발언을 이어갔다.트럼트 대통령은 먼저 "우리는 훌륭한 대화를 나눌 것이고 엄청난 성공을 거둘 것으로 생각한다(we are going to have a great discussion and I think tremendous success, they have been tremendously successful)"면서 "우리는 아주 훌륭한 관계를 맺을 것이다. 의심할 여지가 없다(we will have a terrific relationship, i have no doubt.)"고 정상회담에 임하는 소감을 밝혔다.김 위원장도 "여기까지 오늘 길이 쉬운 길이 아니었다"며 "우리한테는 우리 발목을 잡는 과거가 있고 또 그릇된 편견과 관행이 때로는 우리 눈과 귀를 가리고 있지만 우린 모든 것을 이겨내고 이 자리까지 왔다"며 비장한 소감을 밝혔다.이에 트럼트 대통령은 "맞다"(That's true)고 화답했고, 김정은 위원장을 향해 특유의 '엄지 척' 제스처를 취하기도 했다.통역만 배석한 채 일대일로 진행된 트럼트 대통령과 김정은 위원장의 담판, 단독 회담은 예정된 시간보다 10분 빠른 35분 만에 종료됐다.단독 회담이 끝난 뒤 두 정상은 함께 걸으며 대화를 나누는가 하면 회담장 앞에서 대기하고 있던 취재진을 향해 손을 흔들어 보이는 등 한결 여유있는 모습을 연출했다. 트럼프 대통령은 특히 기자들에게 "아주 좋았다"고 말하며 환한 표정을 지어 보여 회담 성과에 대한 기대감을 높였다.오전 10시, 우리 시각 11시부터는 양국의 핵심 참모들이 합류한 가운데 확대정상회담과 업무 오찬(working lunch)이 이어졌다.트럼프 대통령은 확대회담에 앞서 진행된 모두발언에서 "매우, 매우 좋았다"며 대화가 긍정적으로 진행되고 있음을 시사했다.트럼트 대통령은 "우리는 함께 협력해서 엄청난 성공을 이룰 것으로 생각한다. 우리는 지금까지 해결하지 못했던 큰 문제, 큰 딜레마를 풀 것으로 생각한다(I know that we'll have tremendous success together and we'll solve a big problem, a big dilemma that until this point has been unable to be solved.)고 거듭 자신감을 내비쳤다.김 위원장도 "도전 과제가 있지만 트럼트 대통령과 해낼 수 있을 것"이라고 화답했다. 특히 "우리의 발목을 붙잡던 과거를 과감하게 이겨냄으로써 회의적인 시선과 이런 것들을 다 짓누르고 우리가 이 자리에 모여 마주 앉은 것은 '평화의 전주곡'"이라고 말하기도 했다.확대 정상회담에 미국 측에서는 마이크 폼페이오 국무장관, 졸 볼턴 백악관 국가안보보좌관, 존 켈리 대통령 비서실장이 배석했고, 북측에서는 김영철 노동당 부위원장 밑 통일전선부장, 리수용 노동당 부위원장, 리용호 외무상이 각각 배석했다.오찬을 마친 두 정상은 통역자 없이 카펠라 호텔을 단둘이 산책하며 대화를 나누는 깜짝 이벤트를 연출했다. 4월 말 판문점에서 이뤄진 문재인 대통령과 김정은 위원장의 '도보 다리 산책'을 연상시키는 싱가포르판 산책 회담이었다.트럼트 대통령은 특히 산책 도중 기자들을 만난 자리에서 "(합의문에) 서명하러 가는 중"이라는 깜짝 발언을 내놨다.트럼프 대통령은 "정말 환상적인 회담이었다. 진정성을 봤다"면서 "그 어떤 누가 기대할 수 있었던 것 이상으로 좋았다"고 회담 결과에 만족감을 드러냈다.산책 도중 트럼트 대통령은 김정은 위원장에게 자신의 전용차인 '캐딜락원(비스트)'을 타보라고 뒷문을 열어 보였고, 김 위원장은 웃으면서 돌아서며 사양하는 모습을 연출하기도 했다.오후 1시 반(한국시각 2시 반), 트럼트 대통령과 김정은 위원장이 공동성명 서명을 위해 다시 모습을 드러냈다.김정은 위원장과 나란히 서명식장에 입장한 트럼트 대통령은 "합의문은 매우 포괄적인 문서이며 양쪽 모두 만족해할 만한 결과가 담겼다"면서 이번 합의를 통해 북한과 한반도의 관계자는 이전과 크게 달라질 것이고 큰 의미를 부여했다.트럼트 대통령은 특히 "(이번 합의를 통해) 북한의 비핵화 절차가 매우 빨리 시작될 것"이며 김정은 위원장을 백악관으로 초청하겠다는 뜻도 내놨다.김정은 위원장은 "우리는 오늘 역사적인 이 만남에서 지난 과거를 딛고 새로운 출발을 알리는 역사적인 문서에 서명하게 됐다"면서 "세상은 아마 중대한 변화를 보게 될 것"이라고 말했다.지난 3월 초 트럼프 대통령이 북미정상회담을 전격 수락하면서 시작된 석 달여의 숨 가쁜 북미 외교 레이스는 결국 사상 첫 북미 정상의 만남과 공동성명 발표라는 결실을 보고 종료됐다.북미 양측의 구체적인 합의 내용은 오후 4시(한국시간 오후 5시) 예정된 트럼트 대통령의 기자회견과 별도로 진행될 예정인 미국 폭스뉴스 인터뷰를 공개될 예정이다.