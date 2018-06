유엔 장애인권리위 위원에 한국인 여성 첫 진출 입력 2018.06.13 (07:41) 수정 2018.06.13 (07:48) 인터넷 뉴스

김미연 장애여성문화공동체 대표가 우리나라 여성으로서는 처음 유엔 장애인권리위원회(CRPD: Committee on the Rights of Persons with Disabilities) 위원으로 선출됐다고, 주 유엔 한국대표부 측이 12일(현지시간) 전했습니다.



김 대표의 장애인권리위 위원 임기는 내년부터 2022년까지 4년입니다. 이번 선거에는 9개 위원 자리에 22명이 입후보했으며 김 대표는 이날 뉴욕 유엔본부에서 이뤄진 선거에서 투표에 참가한 176개국 당사국 가운데 99개국의 지지를 얻어 당선됐습니다.



김 대표는 1999년 장애여성문화공동체를 설립했으며 유엔장애인권리협약 제정을 위한 특별위원회 한국정부 자문위원, 국가인권위 정책위 자문위원 등을 지냈습니다.



CRPD는 총 18명의 위원으로 구성되며, 모든 당사국이 4년마다 제출하게 돼 있는 장애인권리협약 국가별 보고서에 대한 심사 및 협약 이행 권고 등을 임무로 하고 있습니다.



김 대표의 당선은 우리나라 인사로서는 3회 연속 CRPD 위원에 진출한 것입니다. 현재 위원으로 활동 중인 김형식 위원은 2010년 첫 당선 이후 2014년 재선에 성공했으며 올해 말 임기 종료를 앞두고 있습니다.



[사진출처 : 연합뉴스]

