태연 변신 “Something New”

소녀시대 태연의 세 번째 미니앨범 Something New 트랙리스트가 공개되었다.



오는 18일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되는 이번 앨범은 태연의 새로운 음악 변신을 예고한 타이틀 곡 Something New를 비롯해 저녁의 이유 (All Night Long), 바람 바람 바람 (Baram X 3), 너의 생일 (One Day), Circus, Something New 인스트루멘탈 버전까지 총 6트랙으로 구성되었다.



특히 타이틀 곡 ‘Something New’는 태연이 처음 선보이는 네오 소울 장르의 어반 팝 곡으로 기대를 모으고 있으며, 오늘(14일) 오후 7시 공식 홈페이지 등을 통해 ‘Something New’ 뮤직비디오 티저 영상이 공개될 예정이다.



수록곡 ‘저녁의 이유 (All Night Long)’는 어쿠스틱 악기들의 조화로운 연주가 돋보이는 팝 곡으로, NCT 멤버 루카스가 피처링, 개성있는 인트로 랩으로 곡의 매력을 한층 배가시킨 만큼, 태연과 루카스의 컬래버래이션 역시 음악 팬들의 좋은 반응이 기대된다.

