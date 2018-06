[연예수첩] ‘도플갱어급’ 축구선수와 닮은꼴 스타들! 아침뉴스타임 입력 2018.06.15 (08:28) 수정 2018.06.15 (09:02)

2018 러시아 월드컵을 치르기 위해 세계 각국에서 최고의 실력을 갖춘 선수들이 총출동했는데요.



그런데~ 왠지 어디서 본 듯 익숙한 느낌이 드는 선수들이 있다고 합니다.



바로, 국내 연예인들과 똑 닮은 얼굴 때문이라는데요.



어떤 스타들이 축구선수와 닮은꼴로 화제가 됐는지, 지금 바로 만나보시죠.



다음 주 월요일에 펼쳐질 우리나라의 첫 시합 상대! 스웨덴의 축구선수와 똑 닮은 얼굴로 화제를 모은 스타가 있는데요~



바로, 배우 신현준 씹니다!



스웨덴 출신의 세계적인 공격수 즐라탄 이브라히모비치와 닮은꼴로 주목을 받은 신현준 씨!



깊은 눈매와 길고 큰 코가 특히 똑같은데요.



[신현준 : "대표 팀에 섞여서 뛰면 스웨덴 선수들이 저를 보고 즐라탄으로 알고 저한테 패스를 해서 이길 것이다, 라고 하는데요. 안 그래도 저희 대표 팀이 이길 겁니다. 저희 국가대표 선수들 응원하고 파이팅입니다."]



신현준 씨 말대로 우리나라 선수들 모두 파이팅해서 첫 경기 무사히 치르길 바랍니다.



개그맨 양상국 씨는 스페인의 국가대표 선수와 닮았다는데요~ 누굴까요?



[양상국 : "레알 마드리드의 라모스."]



길쭉한 코와 약간 몰린 듯한 눈, 입을 벌렸을 때 입 모양마저 똑같은 세르히오 라모스 선수와 양상국 씨!



두 사람의 닮은 점은 외모뿐만이 아닌데요.



[이광용 : "구석에서 코너킥, 서지석의 발리슛! 양상국이 끝까지 잡아냅니다."]



[한준희 : "양상국 선수 제2 동작 제3 동작 정말 열심히 합니다."]



[이광용 : "반사 신경 참 좋네요."]



과거 ‘우리동네 예체능’의 축구 편에서 골키퍼로 활약했던 양상국 씨!



수비수인 라모스 선수와 포지션은 달라도 진지하게 축구하는 모습은 똑같은 것 같죠?



스페인의 또 다른 국가대표, 헤라르드 피케 선수를 닮은 스타도 있는데요.



바로, 배우 권오중 씹니다!



두 사람 모두 짙은 이목구비의 호남형 얼굴을 가지고 있는데요.



웃을 때 장난기 가득한 표정마저 비슷하네요~



그런가 하면, 배우 유해진 씨는 우리나라의 박지성 선수 닮은꼴로 유명한데요.



[성시경 : "do you know any, anybody seven ours?"]



[유해진 : "어떻게, 어떻게 알지?"]



[성시경 : "How do you know?"]



[조지 : "I saw on 런닝맨."]



[유해진 : "아! 박지성!"]



우리나라로 유학 온 외국인 학생마저 헷갈렸을 정도로 똑 닮은 두 사람!



형제라고 해도 믿을 정도로 정말 비슷하죠?



한편, 성별을 초월한 닮은꼴로 화제가 된 스타들도 있습니다!



먼저, 우루과이의 루이스 수아레스 선수와 닮은 배우 수지 씨!



두 사람의 사진을 나란히 보면 가지런한 치아와 귀여운 눈웃음이 눈에 띄는데요.



무엇보다도, 두 사람 모두 선남선녀네요!



축구선수와 닮은 또 다른 미녀 스타, 배우 김유정 씬데요.



김유정 씨는 브라질의 국가대표 티아고 실바 선수와 닮은꼴입니다.



전체적으로 둥글둥글한 인상의 두 사람! 특히 동그랗고 쌍꺼풀진 눈매가 비슷해 보이죠?



이뿐만 아니라, 생일이 9월 22일인 것까지 똑같은데요. 정말 신기하네요~



개그맨 신봉선 씨는 아프리카 코트디부아르의 축구 영웅, 디디에 드로그바 선수 닮은꼴로 화제였는데요.



[박명수 : "신봉선 씨 한번 보세요. 드로그바 닮지 않았어요?"]



[신봉선 : "닮았어요? 실제로 못 봐서. 닮았어요?"]



[한준희 : "저희가 봤을 때는 드로그바보다 월등히 귀여우신 것 같아요."]



[허경환 : "당연히 그래야죠."]



[신봉선 : "느낌은 나요? 드로그바 느낌은 나는 거죠?"]



[이운재 : "느낌은 나요. 경기를 한번 해봤거든요. 영국에서 한번 했거든요."]



둘 다 광대가 도드라졌기 때문일까요? 사진으로만 봐도 비슷한 느낌이 드는 것 같네요~



축구선수와 닮은꼴 얼굴로 웃음을 안겨준 스타, 또 있습니다!



[오정태 : "연예수첩 시청자 여러분 안녕하세요! 얼굴로 먹고사는 남자 개그맨 오정태입니다."]



아르헨티나의 간판 골잡이, 카를로스 테베즈 선수와 닮은 오정태 씨!



특히 2010년 남아공 월드컵 당시, 두 사람 모두 파마머리에 머리띠를 한 패션으로 화제를 모았는데요.



오정태 씨, 그때 소감이 어떠셨나요?



[오정태/개그맨 : "제가 솔직히 ‘옥동자냐’, ‘오지헌이냐’ 얘기만 듣다가 어느 날 갑자기 테베즈 선수를 닮았다고 이슈가 된 거예요. 정말 세계적으로 유명한 축구 스타고 그래서 기분이 좋았어요, 저는."]



이뿐만 아니라, 테베즈 선수 덕분에 좋은 일도 많이 생겼다고요?



[오정태 : "길거리 응원을 많이 하잖아요, 월드컵을 하면. 그때 행사에서 저를 그렇게도 많이 불렀어요. 제가 축구랑 전혀 관련이 없는데 테베즈 선수를 닮았다는 이유로 많이 행사를 하기도 했죠."]



올해도 많은 사람들이 대한민국 선수들을 응원할 텐데요~



이기는 것도 좋지만, 무엇보다 최선을 다하는 게 중요합니다!



우리나라 선수들 모두 끝까지 열심히 잘 해내주시길 믿습니다!



지금까지 <연예수첩>의 조항리였습니다.

[연예수첩] ‘도플갱어급’ 축구선수와 닮은꼴 스타들!

입력 2018.06.15 (08:28) 수정 2018.06.15 (09:02) 아침뉴스타임

