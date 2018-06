효린, 일본 라이브공연 ‘The Queen is coming’

솔로 아티스트 효린이 일본에서의 첫 라이브 공연을 성공적으로 마쳤다.효린은 지난 15일 일본 도쿄 시부야 duo MUSIC EXCHANGE에서 첫 번째 라이브 공연 ‘HYOLYN JAPAN FIRST LIVE 2018 - The Queen is coming’을 개최하고 현지 팬들과 만났다.이날 공연장에는 약 1500여 명의 관객들이 운집해 뜨거운 열기를 내뿜었고, 저녁 공연은 일본 최대 라이브 플랫폼 라인 라이브(LINE LIVE)에서 생중계했을 정도로 효린의 이번 공연은 현지에서 뜨거운 관심을 모았다.효린은 이번 공연을 통해 가요계를 대표하는 디바다운 폭발적인 보컬과 퍼포먼스로 관객들을 매료시켰다. 강렬하고 파워풀한 힐댄스가 인상적인 ‘달리(Dally)’ 무대로 공연의 포문을 연 후, ‘내일할래’, 일본 팬들을 위한 서프라이즈 Bi li li emotion 까지 전곡을 라이브로 소화해내며 팬들과 일본 가요계 관계자들을 깜짝 놀라게 했다는 후문이다.지난 4월 싱글 ‘달리(Dally)’ 발매 이후에는 국내외 공연관계자들의 러브콜이 쇄도하고 있으며, 효린은 곧 미국으로 출국해 싱글 3연작 프로젝트 ‘SET UP TIME’ 세 번째 싱글 준비 및 LA 현지 관계자들과 미팅을 진행할 계획이다.한편, 효린은 올여름 발매를 목표로 ‘SET UP TIME’ 세 번째 싱글 작업에 박차를 가할 예정이다.[사진출처 : 브리지(bridʒ) 제공]