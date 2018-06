양요섭, 첫 단독콘서트 ‘백’

양요섭이 첫 번째 단독 콘서트 ‘白’(백)을 성공적으로 마쳤다.양요섭은 지난 16,17일 양일간 경희대학교 평화의 전당에서 첫 번째 단독 콘서트 白을 개최했다. 데뷔 9년만의 첫 단독 콘서트임에도 전석 매진을 기록하며 팬들의 관심을 모았다.감미로운 라이브 밴드의 반주에 맞춰 등장한 양요섭, 솔로 앨범 白의 별, 위로를 명품 보컬로 설레는 콘서트의 포문을 열었다. 양요섭은 오늘 하루, 마음을 어쿠스틱 버전으로 편곡해 달달함으로 가득 채웠다. 이어, 나와, 툭, 돈 들어오면, 그대는 모르죠, Butterfly, 시작, 그래도 나는, It You등 다채로운 퍼포먼스와 흔들림 없는 라이브로 분위기는 한껏 더 고조되었다.이번 콘서트에는 양요섭을 위한 지원사격 또한 눈길을 끌었다. 16일 멤버 손동운과 함께 유니버스를, 17일 용준형과 함께 소나기를 양요섭과 듀엣 무대는 물론, 각각의 개성 넘치는 무대들로 풍성한 콘서트를 만들었다.뿐만 아니라 현재 라디오 디제이로 활약 중 인 양요섭은 특별한 이벤트 양요섭의 꿈꾸는 라디오 코너도 선보였다.마지막으로 네가 없는 곳, 카페인을 엔딩 무대까지 끝 맞힌 양요섭은 Look At Me Now. 네가 없는 곳로 앙코르 무대를 선사하며 150분 동안 따듯한 진심을 팬들에게 전했다.양요섭은 “양일간 셋 리스트를 다르게 구성하여 다양한 무대를 보여드리고 싶었다.” 또 "콘서트 주제 白은 도화지를 뜻한다. 콘서트 동안 도화지 위에 멋진 그림을 만들었다."며 짧은 소감을 남겼다.[사진출처 : 어라운드어스 제공]