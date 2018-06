트와이스, “싱가포르에서 반짝반짝”

트와이스가 싱가포르서 8500여 관객들의 폭발적인 반응을 이끌어 내며 콘서트를 성료했다.트와이스는 17일 싱가포르 인도어 스타디움서 TWICE 2nd Tour TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park In Singapore 공연을 열고 현지팬들과 만났다.지난달 18일부터 20일까지 서울 송파구 잠실 실내체육관에서 진행돼 총 1만 8000 관객과 함께 한 트와이스랜드 존 2 : 판타지 파크(TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park)의 서울 공연, 같은달 26일과 27일 일본 사이타마 수퍼 아레나, 이달 2일과 3일 오사카성 홀서 총 5만 6000여 팬들을 운집시킨 일본 콘서트에 이어 동남 아시아 지역의 첫 공연으로 화제를 모았다.총 8천 5000석이 매진됐으며 지난해 4월 개최한 콘서트에 비해 관객과 공연장 규모면에서 2배로 성장한 모습으로 트와이스의 뜨거운 현지 인기를 가늠할 수 있는 무대가 됐다.이날 트와이스는 그간 발표한 히트곡들은 물론 비의 레이니즘을 다현이 솔로로 새롭게 꾸민 DAHUNISM, 유닛무대로 지효와 모모, 쯔위의 End of Time, 졍연과 나연의 내 귀의 캔디, 미나와 사나, 채영의 오빠 등 다양한 레퍼토리를 선보이며 3시간 반의 공연시간을 꽉 채웠다.싱가포르 공연을 마친 트와이스는 말레이시아 쿠알라룸푸르, 태국 방콕, 인도네시아 자카르타로 아시아 투어를 이어간다.한편 트와이스는 7월 9일 국내서 컴백 소식을 알리면서 팬들의 기대감을 드높이고 있다. 컴백곡은 댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)로 트와이스는 이 곡을 통해 한여름 무더위를 싹 가시게 할 만큼 시원하고 청량한 매력을 팬들에게 선사할 예정이다.[사진출처 : JYP엔터테인먼트 제공]