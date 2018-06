“빠져든다” 자우림, 뮤뱅 통해 컴백 TV특종 입력 2018.06.21 (22:25) 수정 2018.06.21 (22:28)

자우림이 22일 KBS ‘뮤직뱅크’에서 컴백 무대를 갖는다.



자우림의 소속사 인터파크 엔터테인먼트는 22일, 정규 10집 [자우림] 발매에 맞춰 KBS 음악 프로그램 ‘뮤직뱅크’에서 첫 컴백 무대를 선보일 예정이라고 전했다.



소속사 관계자는 “자우림은 그동안 노래를 통해 자신들만의 음악세계를 그려오면서도 다양한 방송 프로그램에 출연하며 대중적으로 소통하기 위해 힘써왔다. 컴백 무대를 고민하던 중 뮤직뱅크쪽 제작진과 의논 끝에 출연을 확정했으며, 팬들의 기대에 부응하고자 역대급 컴백 무대를 준비하고 있다”고 덧붙였다.



지난 2013년 9집 [굿바이, 그리프.(Goodbye, grief.)]를 발매하고 뮤직뱅크에 출연한 이후 햇수로 5년만에 뮤직뱅크를 다시 찾은 자우림은 매주 스페셜 게스트를 초대하는 특별 코너인 ‘M.S.G(Musicbank Special Guest)’를 통해 컴백 무대를 펼칠 예정이다.



셀프 타이틀로 앨범명을 확정한 자우림의 열 번째 정규 앨범에는 지난해 말 선공개된 ‘XOXO’를 포함해 ‘광견시대(狂犬時代)’, ‘아는 아이’, ‘슬리핑 뷰티(Sleeping Beauty)’, ‘있지’, ‘영원히 영원히’, ‘기브 미 원 리즌(Give me one reason)’, ‘사이코 해븐(Psycho heaven)’, ‘아더 원스 아이(Other one’s eye)’, ‘오버 더 레인보우(Over the rainbow)’까지 총 10곡이 수록된다.



자우림은 이번 앨범에서도 청춘, 사랑과 이별, 사회현상 등 동시대를 살아가는 이들이 공감할 수 있는 소재를 다양한 장르의 음악스타일로 표현해내며 자우림만의 독창적인 음악세계를 완성할 전망이다. 자우림은 공식 SNS를 통해 앨범의 분위기를 느낄 수 있는 신비롭고 몽환적인 이미지와 영상을 연이어 공개하며 발매 전부터 음악 팬들의 눈과 귀를 사로잡고 있다.



한편, 정규 10집 [자우림]을 발매하는 자우림은 7월 7일~8일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 콘서트 [자우림, 청춘예찬(紫雨林 十 靑春禮讚)]을 개최하고 팬들을 만날 예정이다.



[사진: 인터파크 엔터테인먼트 제공]

