트와이스, 9월 일본서 첫 정규앨범 발표 입력 2018.06.22 (10:21) 연합뉴스

그룹 트와이스가 오는 9월 12일 일본에서 첫 정규앨범 'BDZ'를 발표한다.



22일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 앨범과 동명 타이틀곡 'BDZ'는 JYP 대표 프로듀서 박진영이 프로듀싱한 곡이다.



'BDZ'는 불도저(Bulldozer) 앞글자를 딴 것으로, 눈앞의 큰 벽도 불도저처럼 부수며 앞으로 나아가자는 의미를 담았다.



이번 앨범에는 'BDZ' 등 신곡 5곡과 기존곡 5곡까지 총 10곡이 담긴다. 기존곡은 일본에서 발매한 싱글음반 석 장의 타이틀곡인 '원 모어 타임'(One More Time), '캔디 팝'(Candy Pop), '웨이크 미 업'(Wake Me Up)과 수록곡 '브랜드 뉴 걸'(Brand New Girl), 잭슨파이브의 명곡을 리메이크한 '아이 원트 유 백'(I Want you Back) 등이다.



트와이스는 일본 정규 1집 발표와 함께 첫 아레나(경기장) 투어를 펼친다.



오는 9월 29∼30일 지바 마쿠하리 이벤트홀을 시작으로 10월 2∼3일 아이치 일본 가이시홀, 12∼14일 효고 고베 월드 기념홀, 16∼17일 도쿄 무사시노무라 종합 스포츠 프라자 메인 아레나 등 일본 4개 도시, 9회 공연이 예정됐다.



한편, 트와이스는 다음 달 9일 국내에서 신곡 '댄스 더 나이트 어웨이'(Dance the Night away)로 컴백한다.



[사진출처 : 연합뉴스]

