데이식스 컴백, “Shoot Me”

데이식스(DAY6)가 26일 오후, 새 미니 3집 Shoot Me : Youth Part 1 및 타이틀곡 Shoot Me를 발매하고 대중의 감성 한가운데를 정조준한다.데이식스는 2017년 한해 동안만 2장의 정규앨범 및 25곡의 자작곡, 총 25회의 공연을 펼치며 믿고 듣는 데이식스라는 수식어와 함께 K팝 대표 밴드로 자리매김했다. 이들이 미니 3집 Shoot Me : Youth Part 1을 통해 강렬한 음악과 깊어진 메시지 그리고 여전히 풍부한 감성까지 3박자를 갖춘 모습으로 7개월여 만에 컴백한다.타이틀곡 Shoot Me는 제목부터 강렬하고 도발적 인상을 풍기는 곡으로, DAY6가 기존에 선보였던 서정적 느낌의 예뻤어, 반드시 웃는다, 좋아합니다 등 대표곡들과는 다른 음악 색깔을 띤다. 초반부에는 레게 리듬을 사용해 가볍지 않으면서도 의미심장한 분위기를 자아내고, 후반부에는 고조되는 드럼 사운드와 직설적인 후렴구로 와일드한 매력을 뿜어낸다.Shoot Me는 감정이 격해지며 서로에게 쏘아대는 순간을 그린 가사는 연인 간의 사랑뿐 아니라 삶 속에 맞닥뜨리는 상처와 공격 등 다양한 해석을 가능하게 하는 곡이다.데이식스 멤버들은 그간의 작업과 마찬가지로 새 앨범 Shoot Me : Youth Part 1 모든 곡의 작사, 작곡진에 이름을 올리며 앨범을 풍부한 감성으로 가득 채웠다.얼터너티브 사운드와 위험한 사랑에 빠졌다는 내용의 가사가 조화를 이룬 1번 트랙 WARNING!, 이별의 아픔도 시간이 지나니 점점 무뎌진다는 이야기의 어쩌다 보니, 디스코 스타일의 기타 리프에 80년대 신스팝 요소를 결합한 Feeling Good이 순차적으로 담겼다.이어 Punk와 Bossa nova 그리고 Disco라는 어울리지 않을 듯한 장르들이 만나 독특한 느낌을 풍기는 혼잣말, 데이식스의 대표곡 예뻤어와 그렇더라고요의 장점을 절묘하게 섞어 진한 감정선을 완성한 원하니까, CD 한정 수록의 Shoot Me 인스트루멘털 버전까지 데이식스의 성장과 진화를 확인할 수 있는 앨범으로 구성해 팬들의 기대를 충족시킬 전망이다.