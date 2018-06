[연예수첩] 슈퍼주니어 ‘미인아’ 뮤직비디오 1억 뷰 돌파 아침뉴스타임 입력 2018.06.28 (08:24) 수정 2018.06.28 (08:35)

[슈퍼주니어 : "♬ Bounce to you Bounce to you 내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는 걸 ♬"]



데뷔 14년 차 그룹 슈퍼주니어가 ‘원조 한류돌’다운 저력을 과시했습니다.



어제 오후, 정규 4집 타이틀곡 ‘미인아’ 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 1억 뷰를 돌파한 건데요.



[이특 : "생각지도 못했는데, 이런 큰 상 주셔서 감사드리고요."]



지난 2010년 공개된 이 곡은, 발표한 지 8년여가 지난 지금까지 꾸준히 사랑을 받고 있는 슈퍼주니어의 대표곡 중 하나!



이로써 슈퍼주니어는 현재 1억 4천만 뷰를 넘긴 ‘미스터 심플’에 이어 두 번째 1억 뷰 돌파 뮤직비디오를 갖게 됐습니다.

