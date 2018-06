[연예수첩] 사랑한다면 이들처럼…연예계 장수 커플 아침뉴스타임 입력 2018.06.28 (08:26) 수정 2018.06.28 (08:44)

[앵커]



좋아하는 사람이 있다면 그 사람과 오래오래 사랑하고 싶은 마음은 모두 똑같을 텐데요.



시간이 지나도 서로에 대한 사랑을 표현하며 여러 사람들의 부러움을 사고 있는 연예계 대표 장수 커플들을 알아봤습니다.



지금 바로 만나보시죠.



[리포트]



지난주 결혼을 발표하며 많은 사람들의 축하를 받은 커플이죠?



바로, 배우 조정석 씨와 가수 거미 씨!



[거미 : "You Are My Everything~ 별처럼 쏟아지는 운명에 ♬"]



5년여 간 연애를 이어온 끝에 올 하반기 백년가약을 맺게 되었는데요.



[유희열 : "왜 이렇게 예뻐졌어요?"]



[거미 : "예뻐졌어요?"]



[방청객들 : "네~!"]



[거미 : "사랑받고 있어서요."]



[유희열 : "많이 좋아요?"]



[거미 : "좋더라고요."]



딸이 행복해하는 모습을 봐서일까요?



거미 씨의 어머니 또한 조정석 씨에 대해 무한 애정을 드러냈습니다.



[박명수 : "거미 씨가 만나는 분 누군지 아시죠?"]



[거미 어머니 : "알죠!"]



[박명수 : "마음에 드세요?"]



[거미 어머니 : "그럼요. 마음에 들어요. 너무 착하고 둘이 너무 잘 맞는 것 같아요."]



[전현무 : "만약에 사위가 된다면 어떨 것 같으세요?"]



[박명수 : "납득이 가세요?"]



[거미 어머니 : "거의 만점이에요."]



주변 사람들도 천생연분으로 인정한 조정석 씨와 거미 씨!



인생 2막을 함께할 두 사람 앞에 행복한 일들만 가득하기를 바랍니다~



오래오래 사귀고 있는 또 한 쌍의 커플, 정경호 씨와 소녀시대의 수영 씹니다!



[소녀시대 : "위풍도 당당하지 뼛속부터 넌 원래 멋졌어 You know the girls? ♬"]



지난 2012년부터 만나기 시작해 벌써 6년 동안 연애를 이어오고 있는 두 사람!



정경호 씨는 “남우주연상을 받게 되면 여자 친구에게 프러포즈를 하겠다”고 말하며 평생을 함께하고픈 마음을 드러냈는데요.



수영 씨도 항상 결혼을 꿈꾸고 있다고요?



[유리 : "쇼핑을 같이 다니다 보면 미래의 남자 친구를 위해서, 그 당시에 남자 친구가 없었어요. 미래의 남자 친구를 위해서 핸드폰 고리를 막 사요."]



[윤아 : "미리 사주는 거예요."]



[전현무 : "핸드폰 고리는 그분이 가지고 계시겠네요?"]



[유리 : "아마도? 그리고 잠옷 같은 거 사러 가면 거기에 예쁜 아가 신발 같은 거 있잖아요. 양말. 그럼 미리 사더라고요. 사서 너무 예쁘니까 나중에 주고 싶다고."]



[전현무 : "아가 신발 아직도 가지고 있어요?"]



[수영 : "네? 양말, 양말."]



[유리 : "그런 걸 좀 잘 수집하고 되게 어떤 본인이 생각하는 이상적인 가정이 있는 것 같아요."]



수영 씨가 바라는 가정이 조만간 꼭 이뤄지길 바랄게요~



배우 윤계상 씨와 이하늬 씨도 5년 동안 공개 열애를 이어오고 있는데요.



윤계상 씨! 이하늬 씨와 사귀기 위해 무척 노력했다고요?



[윤계상 : "저는 한번 이렇게 좋아하는 사람이 생기면 아주 집중적으로 다른 생각을 못 하게 만들어요."]



[유재석 : "어떻게 다른 생각을 못 하게 만들어요?"]



[윤계상 : "저에 대한 어필을 3박 4일 동안 적었습니다. 하늬한테."]



[유재석 : "어떻게요?"]



[윤계상 : "그냥 저에 대한 홍보를 하는 거죠."]



[박명수 : "지겨워할 거 아니에요."]



[윤계상 : "아니, 그렇게 지겨워 안 하게 만들죠."]



연애 전부터 적극적인 모습으로 이하늬 씨를 사로잡은 윤계상 씨!



사귄 뒤에도 사랑꾼의 모습은 계속됐는데요~



[박미선 : "계상 씨는 주로 어떤 선물 해요? 여자 친구한테?"]



[윤계상 : "그냥 뭐 주얼리 같은 거를."]



[박미선 : "(여자 친구가) 주얼리 좋아해요?"]



[윤계상 : "엄청 좋아해요."]



[박미선 : "같이 가서 골라요? 아니면 본인이 사서 줘요?"]



[윤계상 : "제가 사서 줘요."]



[유재석 : "근데 마음에 들어 해요?"]



[윤계상 : "네. 저는 성공 다 했거든요. 그 친구가 좋아하는 것들을 유심히 보면 보이는 것 같아요."]



여자 친구가 좋아하는 걸 속속들이 알 정도로 세심하고 센스 있는 남자 친구인 윤계상 씨, 정말 멋지네요~



그런가 하면, 개그계에도 대표 장수 커플이 있습니다!



올해로 9년째 연애를 이어오고 있는 개그맨 김민기 씨와 홍윤화 씨!



[사이먼 디 : "두 분 결혼하실 거예요?"]



[김민기 : "네! 윤화야. 지금 오빠가 인기도 별로 없고 하지만 내가 널 사랑하는 내 마음은 너무 크니까, 항상 너에게 멋진 남자, 멋진 개그맨, 항상 노력하는 사람 될 테니까 지금처럼 예쁜 사랑 하다가 나중에 꼭 결혼에 골인하자. 사랑해."]



지난 2011년, 열애를 인정한 뒤부터 방송을 통해 끊임없이 결혼을 언급해온 두 사람!



드디어 오는 11월에 화촉을 올리게 됐습니다!



두 사람은 예비부부로 활동하며 벌써부터 깨소금 냄새를 솔솔 풍기고 있는데요~



[김민기 : "윤화가 어느 날 다이어트 좀 해야 되겠다고 살 빼야 되겠다고 하길래 “윤화야 살 왜 빼. 넌 내 거니까 네 살도 내 거야. 내가 빼야지 뭐” 이런 얘기 했었거든요."]



[문희준 : "대단하십니다. 그렇게 얘기해주는 남자 친구 어때요?"]



[홍윤화 : "간질간질하기도 한데 그럴 때마다 항상 되게 ‘아, 많이 사랑받고 있구나’."]



결혼 후에도 지금처럼 서로를 아끼고 사랑하는 모습 많이 보여주세요~



시간이 흘러도 서로에 대한 변함없는 사랑을 보여주며 주변 사람들마저 미소 짓게 만드는 장수 커플들!



앞으로도 함께 오래오래 행복하길 응원하겠습니다!



지금까지 <연예수첩>의 조항리였습니다.

