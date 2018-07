[스폿@뮤직뱅크 라이브] 돌아온 트와이스, 비밀 공개한 경리~ 페이스북 Live 입력 2018.07.13 (11:58)

Check out a live stream of your favorite K-Pop star spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, Gyeong Ree revealed her pouch and beauty secrets. She introduced two types of perfume and cushion compact for fixing makeup. Also, she showed her 'secret item' to stay fit. Plus, do not miss the interview with all the members of TWICE, NUEST W, Kim Dong Han, Seo Jin Park, ONF, UNB, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크> 입니다. 솔로 데뷔에 성공한 나인뮤지스 경리가 오늘 출근길에서 자신의 파우치를 직접 공개했습니다. 두 종류의 향수와 수정 메이크업을 위한 팩트를 소개했는데요. 예쁜 몸매를 유지하기 위해 꼭 가지고 다닌다는 '비밀의 아이템'은 무엇이었을까요? 트와이스, 뉴이스트 W, 박서진, 온앤오프, 유앤비, 김동한의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





