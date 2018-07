[연예수첩] 두바이 최고층 빌딩서 엑소 LED 쇼 열려 아침뉴스타임 입력 2018.07.16 (08:25) 수정 2018.07.16 (08:59)

그룹 엑소가 두바이에 있는 세계 최고층 빌딩 ‘부르즈 칼리파’를 화려하게 장식했습니다!



[엑소 : "We got that power power 이 음악을 통해 같이 한목소리로 노래할 때 ♬"]



현지시각으로 14일 저녁, ‘부르즈 칼리파’에서 엑소를 주제로 한 초대형 LED 쇼가 열렸습니다!



먼저, 엑소의 노래 ‘파워’에 맞춰 분수 쇼를 선보였는데요.



이후, ‘부르즈 칼리파’ 외벽 전체에 엑소 멤버들의 얼굴이 떠오르며 약 3분 동안 LED 쇼가 펼쳐졌습니다!



그동안 이 LED 쇼에 등장한 인물은 아랍에미리트나 사우디아라비아의 왕가뿐!



왕가의 인물이 아닌 연예인이 등장한 것은 엑소가 최초라는데요.



정말 K-팝의 자랑스러운 얼굴입니다!

[연예수첩] 두바이 최고층 빌딩서 엑소 LED 쇼 열려

입력 2018.07.16 (08:25) 수정 2018.07.16 (08:59) 아침뉴스타임

