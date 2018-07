이슈 FIFA월드컵 러시아 2018 KBS 선정 러시아 월드컵 톱10골 러시아월드컵영상 입력 2018.07.16 (17:51)

1위 벤자민 파바르 '경이적인 발리슛'

-프랑스 vs 아르헨티나-



프랑스의 월드컵 우승을 예감하게 한 환상적인 골. 난이도와 중요성 모두에서 높은 점수를 받은 명실상부 2018 러시아월드컵 최고의 골. 공격수가 아닌 측면 수비수의 득점이라는 점에서 더욱 놀라움.



2위 호날두 '완벽한 원맨쇼'

-포르투갈 vs 스페인-



러시아월드컵은 한 명의 스타보다 조직력이 돋보인 대회. 하지만 스페인전 호날두의 활약만큼은 예외였으니.



3위 샤들리 '극장 골의 진수'

-벨기에 vs 일본-



후반 추가 시간 15초를 남기고 터진 벨기에의 버저비터. 일본은 울었고 전 세계는 열광했다.



4위 리오넬 메시 '황제는 살아있다'

-아르헨티나 vs 나이지리아-



메시의 러시아 월드컵 유일한 골. 단 1골에 그쳤지만 메시의 환상적인 터치는 왜 그가 축구 황제인가를 입증.



5위 콰레스마 '오른발 아웃프런트의 달인'

-포르투갈: 이란-



적어도 오른발, 아웃프런트 킥만큼은 콰레스마의 카리스마를 당해낼 자가 없다.



6위 카바니 '해결사란 이런 것'

-우루과이 vs 포르투갈-



이번 대회 가장 아름다운 궤적을 그린 환상골. 카바니가 있을 때와 없을 때의 우루과이는 전혀 다른 팀이었다.



7위 손흥민 '독일을 무너뜨리다'

- 한국 : 독일-



분명 멋진 골은 아닐지 모른다. 하지만 손흥민의 골은 독일의 조별리그 탈락이란 상징적인 장면으로 월드컵 역사에서 두고두고 회자될 것이다.



8위 토니 크로스 '인저리 타임의 기적'

-독일 : 스웨덴-



이 골이 터질 때까지만 해도 독일의 16강 진출을 의심하는 사람은 거의 없었다. 하지만...



9위 나초 '총알탄 발리슛'

- 스페인 vs 포르투갈-



난이도 면에서 1위 파바르와 쌍벽을 이룰 수 있는 멋진 골. 스페인의 조기 탈락으로 빛이 바랬다.



10위 체리셰프 '개최국의 자존심'

- 러시아 vs 크로아티아 -



러시아 월드컵은 개최국 스타 체리셰프를 탄생시킨 대회로 기억할 만하다. 그가 터트린 뛰어난 골들에 힘입어 러시아 국민들은 뜨겁게 월드컵을 즐겼다.

