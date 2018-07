방탄소년단, 리패키지 앨범 아마존 베스트셀러 1위 입력 2018.07.19 (08:34) 연합뉴스

그룹 방탄소년단이 리패키지 앨범으로 미국 최대 온라인 전자상거래업체 아마존에서 베스트셀러 1위를 차지했다.



19일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)는 예약 판매 하루만인 이날 아마존 'CD&바이닐' 부문 베스트셀러 1위에 올랐다.



이로써 방탄소년단은 가요계 최초로 아마존에 앨범을 정식 유통해 3장 연속 베스트셀러 1위를 달성했다. 앞서 지난해 9월 출시한 미니앨범 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her)와 올해 5월 발매한 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)가 1위를 차지했다.



이들의 리패키지 앨범은 8월 24일 발매된다.



[사진출처 : 연합뉴스]

