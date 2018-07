[연예수첩] 블랙핑크 ‘뚜두뚜두’ 뮤비 33일 만에 2억 뷰 돌파 아침뉴스타임 입력 2018.07.20 (08:21) 수정 2018.07.20 (08:58)

[앵커]



다음은 연예계 소식을 알아보는 <연예수첩> 시간입니다.



김선근 아나운서 자리에 나와 있습니다.



오늘은 인기 아이돌 그룹들의 소식을 들고 왔습니다.



이미지만큼이나 청량하고 시원한 여름 노래로 돌아온 걸 그룹 여자친구, 그리고 세계적인 가수로 우뚝 선 방탄소년단의 소식 준비돼 있고요.



그전에, 걸 그룹 블랙핑크가 또 한 번 kpop의 신기록을 세웠다는데요.



이 소식 먼저 만나보시죠.



[리포트]



[블랙핑크 : "Hit you with that ddu-du ddu-du du~ ♬"]



지난달 15일, 신곡 ‘뚜두뚜두’를 발표한 블랙핑크!



어제 오후, ‘뚜두뚜두’의 뮤직비디오가 공개된 지 33일 만에 유튜브 조회 수 2억 뷰를 돌파하며 K팝 그룹 최단 기록을 갱신했는데요.



이는, 종전 기록인 방탄소년단의 ‘FAKE LOVE' 뮤직비디오보다 무려 11일을 앞당겼습니다!



데뷔 이래 제작된 뮤직비디오 6편이 모두 억대 뷰를 달성하며 높은 인기를 입증한 블랙핑크!



또 하나의 기록을 세우며 명실상부한 ‘신기록 제조기’임을 증명했는데요.



앞으로도 멋진 활약 기대할게요~!

