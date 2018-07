[스폿@뮤직뱅크 라이브] 여자친구, 보기만 해도 시원한 ‘바캉스 패션’ 페이스북 Live 입력 2018.07.20 (11:42)

Check out a live stream of your favorite K-Pop star spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, GFriend's cool summer fashion was stunning. Pigtail hair, hot pants, and short shirts were perfect for the 'summer vacation fashion'. It also matched with their new song . Plus, do not miss the interview with all the members of Seventeen, GyeongRee, Triple H, A pink, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크> 입니다. 여자친구가 오늘 출근길에서 폭염을 날려버릴 시원한 사복 패션을 선보였습니다. 양갈래 머리와 짧은 반바지, 허리를 노출한 셔츠로 '당장 휴가를 떠나도 좋겠다'는 평을 들었는데요. 더워서 손을 부채질하는 동작이 포인트인 신곡 '여름여름해'의 안무와 찰떡 궁합이었습니다. 세븐틴, 경리, 트리플 H, 에이핑크의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





