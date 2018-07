한미 외교장관 회담…강경화 “北 비핵화 약속 지키도록 할 것” 입력 2018.07.21 (00:20) 인터넷 뉴스

강경화 외교장관과 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 현지시간 20일 오전 뉴욕 맨해튼의 유엔주재 대한민국 대표부에서 한미 외교장관 회담을 개최했습니다.



폼페이오 장관의 3차 방북 직후인 지난 8일 일본 도쿄에서 한미일 외교장관회담을 계기로 열린 한미 외교장관회담 이후 12일 만의 회동입니다.



회담에는 우리측에서는 조태열 주유엔 대사와 미국 측에서는 헤일리 대사가 각각 배석했습니다.



강 장관과 폼페이오 장관은 북미 간에 협상이 진행 중인 북한 비핵화와 한반도 평화 구축 문제를 비롯해 한미관계 발전 방안 등에 대해 의견을 조율하며 전략적 소통을 강화한 것으로 알려졌습니다.



강 장관은 이날 회담에 앞서 기자들에게 "(도쿄에서의 회동 이후) 미측에서 또 한국 측에서 일어난 일에 대해, 특히 북한과 진행 중인 대화에 대해 의견을 교환할 것"이라고 밝힌 바 있습니다.



북한이 비핵화 의지가 있는 것으로 보느냐는 질문에 "그들(북한)은 거듭해서 완전한 비핵화에 대한 분명한 약속(commitment)을 했다"면서 "우리는 그들이 약속을 지키도록 할 것(we hold them up to that commitment)"이라고 강조했습니다.



강 장관과 폼페이오 장관은 회담 후 곧바로 15개 유엔 안전보장이사회(안보리) 이사국을 대상으로 공동으로 브리핑할 예정으로 북한의 완전한 비핵화와 한반도의 항구적 평화정착을 위한 한미 양국의 노력을 설명하며 국제사회의 지지를 당부할 것으로 알려졌습니다.



강 장관은 "최근의 진전상황에 대해 안보리 이사국들과 의견일치를 보는(agree) 것이 목적"이라고 말했습니다.



폼페이오 장관은 6·12 북미 정상회담 이후 북한 비핵화를 위한 북한과의 협상 경과를 설명하는 한편, 북한의 실질적인 비핵화 조치가 있기까지는 안보리의 대북제재가 지속해야 한다는 점을 강조할 것으로 관측됩니다.



[사진출처 : AP=연합뉴스]

