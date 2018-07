위안부소재 오프브로드웨이 뮤지컬 ‘컴포트 우먼’

‘위안부 문제’를 다룬 뮤지컬이 미국 무대에 올랐다. 3년만에 돌아온 오프브로드웨이 뮤지컬 ‘컴포트우먼의 프리뷰 무대와 함께 본격 공연에 들어간다.지난 2015년, 뉴욕 오프 브로드웨이에서 ‘위안부’ 문제를 다뤄 화제를 모은 뮤지컬 ‘컴포트 우먼’(Comfort Women: A New Musical)이 3년만에 뉴욕의 유명 오프브로드웨이 극장 ‘피터 제이 샤프 시어터’ (Peter Jay Sharp Theater) 에 3개월동안 다시 막을 올린다.오프 브로드웨이 뮤지컬인 ‘컴포트 우먼’은 1941년 일제강점기를 배경으로, 도쿄의 공장에 일자리가 있다는 말에 속은 조선인 소녀 ‘고은’이 돈을 벌러 길을 떠났다가, 인도네시아의 일본군 ‘위안부’로 끌려가 같은 처지의 소녀들을 만나는 내용을 그리고 있다.지난 2015년 맨하탄 세인트 클레멘츠 극장에서 한국 창작뮤지컬로는 최초로 오프 브로드웨이에서 개막한 ‘컴포트 우먼’의 초연은 좋은 반응을 얻으며 ‘위안부’ 문제의 진실과 심각성을 일깨워준 공연으로 화제를 모았다.총 3,000명의 지원자들 가운데 치열한 오디션 과정을 거쳐 총 24명의 배우들이 캐스팅 되었고, 그 중 22명의 아시안 배우들, 그리고 2명의 백인 배우들이 발탁되었다.주연 ‘김 고은’ 역으로는 한국계 혼혈 배우 에비게일 아라더(Abigail Arader)가 발탁되었고, 에비게일은 올해 The University of Southern California 의 입학을 앞두고 있다. 극중 ‘고은의 나이와 비슷한 또래인 그녀는 출연료 전액을 위안부 할머니들에게 기부하겠다고 밝히기도 했다. 주연 ‘이민식 역에는 싱가폴 출신 마테우스 팅 (Matheus Ting)이 발탁되었다. 또한 이번 ‘컴포트 우먼의 ‘코미노’ 역으로 일본계 혼혈인 샘 하마시마 (Sam Hamashima)가 무대에 오른다.뮤지컬 ‘컴포트 우먼’은 7월 20일 프리뷰를 시작 7월 27일 공식 개막하여 9월 2일까지 총 60회 공연된다. 오세준 교수가 책임 프로듀서를 맡았고 I.A.Lab과 화랑 엔터테인먼트의 주최로 올라간다. 디모킴 뮤지컬공장(Dimo Kim Musical Theatre Factory)이 제작을 맡았다.[사진제공=디모킴뮤지컬팩토리]